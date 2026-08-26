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Silviu Predoiu pune lupa pe Ucraina după incidentele cu drone din România. Ce spune generalul despre acțiunile Kievului

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Generalul (r) Silviu Predoiu îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea României față de Ucraina. El pune sub semnul întrebării și traseul dronelor ajunse în apropierea României. Acesta atrage atenția asupra acțiunilor Ucrainei și face referire la exploziile gazoductelor Nord Stream. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Vrem să arătăm ce aliat dedicat suntem noi”

Invitat la Marius Tucă Show, Silviu Predoiu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru modul în care România își construiește poziția față de Rusia. Fostul șef al SIE susține că președintele este preocupat mai degrabă să demonstreze că România este un „aliat dedicat”.

„Este un concurs pe care vrem să-l câștigăm. Cine este mai dur la adresa Rusiei? Nu are nicio legătură cu interesele României. Noi vrem să câștigăm bunăvoință, să arătăm ce aliat dedicat suntem noi. De aceea am fost și ne-am făcut de râs la Consiliul Păcii și am avut speech-ul (n.r. discursul) ăla care a confuzat pe toată lumea. Nimeni n-a înțeles nimic din ce am vrut să spunem și de ce am fost acolo și ce am căutat și ce am reușit. Avem asemenea situații.”, a declarat generalul.

Nicușor Dan a condamnat ferm incidentul de la Neptun Deep și a acuzat Federația Rusă de intensificarea unor astfel de incidente „iresponsabile”. Șeful statului a subliniat că România rămâne vigilentă alături de aliații din NATO. El a precizat că prioritatea a fost protejarea oamenilor aflați pe platformă.

„O dronă nu trece întâmplător de atâtea obstacole”

Generalul pune sub semnul întrebării faptul că drona care a ajuns în portul Constanța ar fi ajuns în zonă accidental. Acesta susține că drona nu avea cum să depășească „întâmplător” toate obstacolele. El menționează că drona a urmărit un traseu complex.

„Drona de la Neptun Deep…  La aia din portul Constanța mi se pare evidentă și intenția. Pentru că o dronă nu trece întâmplător de atâtea obstacole și vorbesc ca unul care știe ce spune. Deci a urmărit un traseu extrem de complex. A spune că din întâmplare a reușit să depășească toate obstacole, e deja mult mai departe. Noi nu trebuie să uităm că vorbim, eu nu-i acuz, se apără. Trebuie să vedem cu ce preț se apără și cât respect au pentru cei care îi ajută.”, a declarat Silviu Predoiu.

Nicușor Dan a confirmat, după incidentul din Portul Constanța, că drona făcea parte dintr-o operațiune militară ucraineană. Președintele a precizat că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronei în urma acțiunilor de război electronic ale Rusiei.

La mai bine de două luni de la incident, România a cerut Ucrainei ca dronele sale să fie programate să se autodistrugă atunci când intră în apele teritoriale românești. Radu Miruță a declarat recent că partea ucraineană nu a transmis încă un răspuns oficial. Noul ministru al Apărării de la Kiev și-ar fi exprimat însă acordul de principiu pentru implementarea soluției.

„Cu Rusia ne-am lămurit, dar cu Ucraina?”

Predoiu explică faptul că România știe deja care este poziția Rusiei și cum trebuie privite acțiunile sale. În cazul Ucrainei, însă, generalul atrage atenția asupra exploziilor de la Nord Stream. El susține că, atunci când au fost aruncate în aer gazoductele, nu s-a ținut cont de faptul că acțiunea putea afecta milioane de cetățeni europeni.

„Pentru că nu trebuie să uităm atunci când cântărim acțiunile Ucrainei… Cu Rusia ne-am lămurit cine este, dar cu Ucraina că sunt cei care au aruncat în aer Nord Stream 2. Adică pe ei nu i-a interesat faptul că sute de milioane de cetățeni europeni vor suferi în urma acțiunii. Și noi ne punem problema că o să fie câteva zeci de cetățeni din zona Deltei Dunării, sau mai știu eu pe unde, care o să se confrunte cu probleme?”, a declarat Predoiu.

Ucraina continuă să nege orice implicare în sabotajul gazoductelor Nord Stream din 2022. Președintele Volodimir Zelenski susține că țara sa nu a participat la operațiune. Concluziile anchetei autorităților germane indică însă faptul că exploziile au fost provocate la ordinul statului ucrainean.

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