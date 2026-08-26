Silviu Predoiu îi cere lui Bolojan să facă „un gest moral și corect” și să plece de la Palatul Victoria. Generalul afirmă că, pentru premierul demis, PNRR-ul este o scuză de care profită la maximum. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Deci banii ăia justifică o chestie profund imorală și profund incorectă, pentru că este în interesul național”

Invitat la Marius Tucă Show, Silviu Predoiu a amintit declarația lui Ilie Bolojan referitoare la amendamentul Fritz din legea ANI. Premierul demis, adaugă acesta, ar fi susținut că PNL a votat ceva imoral și incorect pentru a nu pierde banii din PNRR. Ofițerul SIE afirmă că în logica lui Bolojan, „banii din PNRR justifică chestiuni imorale”.

„A vorbit domnul Bolojan referitor la votarea legii cu incompatibilitatea și conflictul ăsta cu amendamentul Fritz și a declarat că a fost o decizie foarte grea, dar a votat. Pentru că PNL-ul, deși m votat în favoarea, îl citez, unei chestiuni profund imorale și incorecte, a făcut-o ca să nu pierdem bani. Deci banii ăia justifică o chestie profund imorală și profund incorectă, pentru că este în interesul național.”, susține ofițerul SIE.

„Bolojan a fost pedagog și a evoluat până la statutul de demagog”

Generalul îi cere lui Ilie Bolojan să facă un gest moral și corect și să plece din funcția de premier. Acesta susține că dacă premierul a făcut gesturi imorale pentru a apăra interesul național, să facă și un gest moral și să plece de la Palatul Victoria. Ofițerul SIE îl acuză pe Bolojan că a trecut de la „pedagog la statutul de demagog”.

„Domnul Bolojan, dacă aia era în interesul național și ați făcut o chestie profund imorală și profund incorectă, nu puteați, în interes național, să faceți și ceva profund moral și profund corect? Adică atunci când ați fost demis, cu 281 de voturi, să plecați acasă și să propuneți, pentru că asta au cerut atunci cei care v-au demis, pe oricine altcineva din PNL, mai puțin pe dumneavoastră… Ba chiar s-au vehiculat atunci niște nume. El nu numai că nu a propus pe nimeni, ci s-a cramponat. L-a refuzat și pe Veștea, deși nu ar fi fost vreo soluție… Bolojan a fost pedagog și a evoluat până la statutul de demagog.”, afirmă Predoiu.

Dublă măsură la USR. „PNRR e o bâtă cu care suntem loviți”

Ofițerul SIE susține că s-a săturat de PNRR. Acesta menționează că jaloanele PNRR au devenit argumentul suprem pentru orice inconvenient. Predoiu acuză dublă măsură și în cazul partidului USR. Acesta afirmă că membrii partidului vorbesc acum despre cum o lege corectă e mai importantă decât un jalon PNRR, doar pentru că este Fritz implicat. În cadrul altor proiecte de lege, adaugă generalul, USR-ul a susținut că sunt mai importanți banii, că legea mai poate fi ulterior îndreptată.

„Așa m-am săturat de PNRR-ul ăsta, care este o bâtă cu care suntem loviți. Cum deschizi gura, ți se spune de PNRR, că avem angajament. Păi cine a luat angajamentele astea? Nu voi le-ați luat? USR-ul ne-a scos ochii cu banii de la Bruxelles și cu PNRR-ul. Dar acum ne spune, prin domnul Fritz, că e mai importantă o lege corectă decât banii de la PNRR. Acum ați descoperit asta? Dar când era vorba despre legea salarizării n-ați spus același lucru. Când a fost vorba despre magistrați, ne-ați spus că nu contează. Ați spus că dacă sunt erori, o să corectăm, important e să luăm banii.”, menționează generalul.

Ce a spus Ilie Bolojan despre legea integrității?

„Votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată. Dar, pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării. Iar în acest moment, interesul țării de a îndeplini jaloanele până la sfârșitul acestei luni, inclusiv legea ANI și cea a salarizării, este superior oricărei alte discuții”, a precizat premierul demis după vot.

Legea ANI cu „amendamentul Fritz” a trecut de Senat cu 106 voturi pentru, 19 contra și zero abțineri. Legea merge la promulgare, la președintele Nicușor Dan. Dacă va fi promulgată în forma actuală, liderul USR Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Dacă Legea ANI va fi contestată la CCR, România iese din termenul PNRR și pierde peste 700 de milioane de euro.