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Fostul senator Șerban Nicolae, dezvăluiri despre președintele PPE, Manfred Weber. „Are sediul parlamentar într-o anexă din curtea lui”

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul senator Șerban Nicolae a dezvăluit că Manfred Weber, președinte al Partidului Popular European, ar fi declarat sediul biroului parlamentar o anexă aflată în propria locuință. Șerban Nicolae susține că europarlamentarii primesc fonduri pentru funcționarea cabinetelor, inclusiv pentru chirie și utilități, iar în cazul lui Weber banii ar fi fost utilizați pentru o construcție aflată în curtea locuinței sale.

Șerban Nicolae spune că președintele PPE are cabinetul parlamentar în curte

Șerban Nicolae a relatat în platoul emisiunii că președintele PPE ar fi declarat drept birou parlamentar o construcție din propria curte. Pe lânga asta, a adăugat că situația lui Manfred Weber ar fi generat un scandal în perioada în care acesta era considerat un posibil candidat pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Fostul senator a spus că mulți politicieni de la București ar fi încercat atunci să își afișeze relația cu Weber, prin fotografii alături de acesta, în speranța că apropierea de liderul european le-ar putea fi utilă ulterior.

„Manfred Weber este cel care, știți că orice europarlamentar, ca și în Parlamentul României, ca și în parlamentele naționale ale altor țări, primește de la instituția respectivă o sumă de bani pentru cabinetul parlamentar, pentru funcționare, pentru chirie, pentru utilități și așa mai departe.

Manfred Weber, de exemplu, și-a declarat cabinetul parlamentar într-o anexă din propria locuință. Avea o construcție mai mică în propria curte și a declarat că acolo are cabinetul parlamentar și de acolo trebuie să încheie, să zic… Și lua bani de la Parlamentul European pentru un fel de, da, un fel de „casa poartă”, ca să zic așa, ca să citez un clasic român în viață.

Deci ăsta e omul, ca să ne dăm seama. E și motivul pentru care, la vremea respectivă, a apărut scandalul ăsta, exact când se punea problema că va fi noul președinte al Comisiei Europene. Și niște lideri politici de la București se înghesuiau să facă poze cu Manfred Weber, sperând că vor scoate cândva pozele în care arată ce relații amicale au cu noul președinte al Comisiei Europene. N-a mai fost cazul, a rămas în Parlamentul European, s-a mușamalizat situația”, a declarat fostul senator Șerban Nicolae.

Manfred Weber și cabinetul parlamentar amenajat într-o anexă a locuinței sale

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, s-a numărat printre eurodeputații ale căror cheltuieli pentru birourile din țările de origine au fost analizate într-o amplă investigație jurnalistică europeană. Potrivit unei investigații publicate în 2017 de European Data Journalism Network (EDJNet), în colaborare cu EUobserver și cu o rețea de jurnaliști din statele membre, biroul local al lui Weber era amenajat într-o anexă a locuinței sale private, aflată într-o localitate din Bavaria. Jurnaliștii au încercat să obțină explicații de la politicianul german cu privire la situația biroului, însă acesta nu a răspuns întrebărilor.

Banii pentru birourile eurodeputaților

Situația lui Weber a apărut în contextul unei investigații mai ample cu privire la modul în care eurodeputații foloseau Alocația generală pentru cheltuieli (GEA), destinată, printre altele, acoperirii costurilor pentru birourile din țările de origine.

La momentul investigației, fiecare eurodeputat primea lunar aproximativ 4.300 de euro pentru astfel de cheltuieli. Problema semnalată de jurnaliști era că Parlamentul European nu solicita prezentarea bonurilor sau facturilor pentru această sumă, ceea ce făcea dificilă verificarea modului în care erau cheltuiți banii.

Ce au descoperit jurnaliștii despre biroul lui Weber

Investigația a arătat că, în Germania, mai mulți eurodeputați dețineau clădirile în care își amenajaseră birourile. Printre aceștia se afla și Manfred Weber. Conform informațiilor publicate de EDJNet, biroul său local se afla într-o anexă a propriei locuințe, într-o zonă rurală din Bavaria. Weber nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor de a explica această situație. O investigație separată, preluată de publicația OCCRP, a prezentat aceleași informații și a precizat că biroul lui Weber se afla într-o anexă a casei sale private.

Investigația a ridicat problema transparenței

Cazul lui Weber a făcut parte dintr-o analiză mai largă privind transparența cheltuielilor eurodeputaților. Jurnaliști din toate cele 28 de state membre de la acel moment au încercat să afle unde se află birourile eurodeputaților și cum sunt folosiți banii publici alocați pentru funcționarea acestora.

Investigația a identificat sute de cazuri în care adresele birourilor nu au putut fi verificate, eurodeputații au refuzat să ofere informații sau au declarat că nu au un astfel de birou. În același timp, Parlamentul European nu efectua un control sistematic al acestor cheltuieli prin solicitarea bonurilor și facturilor.

Câți bani primesc duputații europeni

Pe lângă indemnizația generală, neimpozabilă, de 4.500 de euro, eurodeputații au dreptul și la o sumă fixă de 320 de euro pe zi pentru a acoperi cheltuieli precum cazarea la hotel atunci când se află în misiune oficială la Bruxelles sau Strasbourg. De asemenea, primesc o diurnă de 160 de euro atunci când participă la reuniuni în afara Uniunii Europene. Pot primi rambursări de până la 4.454 de euro pe an pentru anumite călătorii efectuate în afara țării lor. De asemenea, două treimi din cheltuielile medicale le sunt rambursate.

În pofida acestor beneficii, mulți eurodeputați continuă să aibă activități profesionale secundare în sectorul privat, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la mandatul lor de a servi interesul public.

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