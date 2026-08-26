Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, președintele partidului Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu, a reacționat la implicarea grupurilor europene PPE și Renew Europe în cazul Dominic Fritz. Acesta susține că România nu ar trebui să fie tratată ca și cum fondurile europene ar fi „pomeni”. Europarlamentarul susține că banii din PNRR nu vin dintr-un sac al Ursulei von der Leyen și d efapt nu este un ajutor real, ci un ajutor de înmormântare al României. Urmărește emisiunea live aici.

Claudiu Târziu spune că e jignitor pentru România să i se pună condiții

Claudiu Târziu, europarlamentar și președintele partidului Acțiunea Conservatoare, consideră că implicarea liderilor europeni în cazul legii ANI este nejustificată, mai ales în condițiile în care Curtea Constituțională a României s-a pronunțat deja asupra actului normativ.

El se întreabă în ce măsură Comisia Europeană ar trebui să ceară României modificarea unei legi și dacă fondurile europene ajung să fie folosite ca instrument de presiune. Europarlamentarul consideră jignitoare ideea că România ar putea pierde banii europeni și respinge prezentarea acestor fonduri drept un fel de „pomană”

„Weber nu știe că deja Curtea Constituțională a României s-a pronunțat cu privire la această lege? În condițiile astea, ce să mai ajustezi în România și în ce calitate să se pronunțe Comisia Europeană? Se folosesc acești bani pe post de șantaj? Îți dau banii dacă tu faci ce spun eu? Eu nu cred că e normal, e jignitor pentru România și faptul că șeful celui mai mare partid din Parlamentul European își permite să sugereze așa ceva.

Cei de la Renew sunt un pic mai mici. N-am nicio îndoială că partea română de aici le-a cerut liderilor de acolo să facă această intervenție. Vedeți că e o nuanță și în declarația lui Weber. El spune acolo că România nu trebuie să piardă banii, că PPE nu vrea ca România să piardă banii, în sensul în care: «Da, dom’le, noi avem chestiunea asta, dar să știți că nu vrem să piardă banii». Mi se pare jignitor. Adică, dom’le, ne dați pomană?”, a relatat Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu spune că România nu primește bani din „sacul Ursulei”

Europarlamentarul a mai adăugat că România contribuie, la rândul său, la bugetul Uniunii Europene și spune că fondurile europene nu sunt bani oferiți României din bunăvoința unor lideri de la Bruxelles. Prin comparația cu „sacul doamnei Ursula”, Claudiu Târziu vrea să transmită că banii europeni fac parte dintr-un mecanism financiar la care și România contribuie.

„ Păi, PNRR-ul ăsta e o nenorocire care a căzut pe capul românilor, nu e niciun mare ajutor, e un ajutor de înmormântare. Tu, Weber, vii și îmi spui că mi-ai dat pomană? Din ce bani mi-ai dat pomană? România nu contribuie cumva, și direct, și indirect, la ceea ce înseamnă UE? Că lumea uită. (…) Nimic din ceea ce vine de la UE nu e dintr-un sac pe care îl are doamna Ursula acasă și pune pe masă pentru România”, a susținut Claudiu Târziu la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

PPE și Renew Europe au cerut clarificări cu privire la cei 770 de milioane de euro din PNRR

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, a reacționat după ce grupurile PPE și Renew Europe din Parlamentul European i-au solicitat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să clarifice situația celor 770 de milioane de euro aferente unui jalon din PNRR-ul României.

Cele două grupuri politice au cerut Comisiei Europene să verifice dacă noua formă a legii respectă angajamentele asumate de România prin PNRR. În acest context, acestea au solicitat analizarea posibilității de a reține suma de 770 de milioane de euro până la clarificarea situației.

Manfred Weber a spus că România nu trebuia să piardă banii

Manfred Weber a susținut că demersul PPE și Renew Europe îi oferea Comisiei Europene posibilitatea de a stabili rapid dacă legea adoptată în România respecta cerințele prevăzute în PNRR. Potrivit acestuia, în cazul în care Comisia Europeană ar fi considerat că sunt necesare modificări, autoritățile române ar fi avut posibilitatea să facă ajustările necesare pentru îndeplinirea jalonului.

Liderul PPE a transmis că obiectivul nu era ca România să piardă fondurile europene, ci ca țara să respecte reformele asumate prin PNRR și să poată primi integral banii.

„Respectarea valorilor europene și a statului de drept trebuie să fie o condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene. Grupul PPE nu vrea ca România să piardă niciun euro din fondurile europene care îi sunt alocate prin PNRR”, a transmis Manfred Weber.