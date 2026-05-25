Povestea din spatele poreclei, Vali Pistolaru: „Încă din adolescență, am avut o pasiune pentru pistoale. Am ajuns să fac și o școală de arme”

Malina Maria Fulga
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, luptătorul Valentin Bordianu, cunoscut drept Vali Pistolaru, a vorbit despre pasiunea sa pentru armele neletale, cea care i-a adus și porecla care l-a consacrat. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Luptătorul Vali Pistolaru este și unul dintre cei mai vestiți bodyguarzi de lux din București. Acesta a fost prezent în emisiunea „Martorii” și a povestit cum a ajuns să primească această poreclă inedită. Spune cum încă din perioada adolescenței a avut o pasiune pentru armele neletale. Povestindu-le apropiaților despre această pasiune a sa, a fost numit „pistolar” de către unul dintre ei, această poreclă rămânând cu el de-a lungul carierei sale și până în ziua de azi.

„Încă din adolescență, ca să zic așa, după trecerea majoratului, eu aveam încă dinainte și am în continuare o pasiune pentru pistoale. Am ajuns să fac și o școală de arme. Am fost și deținător de armă neletală. Aveam un grup de cunoștințe și colegi cu care lucram și le-am exprimat plăcerea asta pentru pistoale, iar unul dintre colegi a zis: «Tu ești pistolar». A rămas așa și s-a plimbat vorba de la unul la altul. Și așa a rămas încă de atunci.”

Pistolaru își amintește de primele arme deținute cu certificat de deținător, fiind vorba despre o armă cu gaze, urmând să-și achiziționeze ulterior o armă cu bile de cauciuc. A ținut să menționeze că s-a încadrat mereu în limitele impuse de lege.

„Da, am avut-o de când era legea cu acel certificat de deținător, până să fie cu acel carnețel, permis în sine, de acela cu gaze. După aceea am achiziționat un pistol cu bile de cauciuc, cum permitea legea pentru armele neletale. Nu sunt deținător de cum sunt cele de colecționar sau vânătoare, sportive.”

