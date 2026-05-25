Povestea din spatele poreclei, Vali Pistolaru: „Încă din adolescență, am avut o pasiune pentru pistoale. Am ajuns să fac și o școală de arme”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, luptătorul Valentin Bordianu, cunoscut drept Vali Pistolaru, a vorbit despre pasiunea sa pentru armele neletale, cea care i-a adus și porecla care l-a consacrat. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Luptătorul Vali Pistolaru este și unul dintre cei mai vestiți bodyguarzi de lux din București. Acesta a fost prezent în emisiunea „Martorii” și a povestit cum a ajuns să primească această poreclă inedită. Spune cum încă din perioada adolescenței a avut o pasiune pentru armele neletale. Povestindu-le apropiaților despre această pasiune a sa, a fost numit „pistolar” de către unul dintre ei, această poreclă rămânând cu el de-a lungul carierei sale și până în ziua de azi.

„Încă din adolescență, ca să zic așa, după trecerea majoratului, eu aveam încă dinainte și am în continuare o pasiune pentru pistoale. Am ajuns să fac și o școală de arme. Am fost și deținător de armă neletală. Aveam un grup de cunoștințe și colegi cu care lucram și le-am exprimat plăcerea asta pentru pistoale, iar unul dintre colegi a zis: «Tu ești pistolar». A rămas așa și s-a plimbat vorba de la unul la altul. Și așa a rămas încă de atunci.”

Pistolaru își amintește de primele arme deținute cu certificat de deținător, fiind vorba despre o armă cu gaze, urmând să-și achiziționeze ulterior o armă cu bile de cauciuc. A ținut să menționeze că s-a încadrat mereu în limitele impuse de lege.