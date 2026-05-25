Vali Pistolaru, despre perioada în care a colaborat cu Puiu Mudava: „Era un om foarte puternic. Și-a făcut un nume”

Alexandra Anton Marinescu
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, invitat a fost Valentin Bordianu, cunoscut în lumea sporturilor de contact drept „Vali Pistolaru”. Fost luptător de kickboxing și bodyguard pentru nume importante, acesta a vorbit despre perioada în care l-a cunoscut pe Puiu Mudava.  Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Valentin Bordianu spune că Puiu Mudava era o prezență care impresiona prin imagine, forță și reputația construită în acea perioadă.

În dialogul din „Martorii”, moderatorul a adus în discuție conflictul despre care s-a vorbit de-a lungul timpului între cei doi. Înainte de a ajunge la acel episod, Bordianu a explicat cum l-a cunoscut pe Puiu Mudava.

Vali Pistolaru: „Un om puternic în perioada respectivă, și-a făcut un nume”

Valentin Bordianu a povestit că Puiu Mudava era deja cunoscut atât prin sportul pe care îl practica, cât și prin imaginea pe care și-o construise în spațiul public.

„Da, un om puternic în perioada respectivă, și-a făcut un nume în prisma unor conflicte, și-a făcut un nume în prisma sportului pe care îl făcea. Cum se afișa el, că era tot timpul, era iarnă, vară, nu contează. El umbla în maiou. Avea doi câini după el, în rasa pitbull. Avea un lanț mare de aur. El, așa ca imagine, era impresionant pentru unii oameni.”, afirmă acesta.

Bordianu spune că l-a cunoscut prin intermediul unor prieteni și conexiuni comune.

„Eu l-am cunoscut și am ajuns să colaborez oarecum cu el prin prisma anturajului și a unor cunoștințe comune. Eu nu am lucrat la societatea lui de pază.”, spune acesta.

A explicat că, la acel moment, lucra în securitatea unor cazinouri și săli de jocuri. Acestea aveau nevoie de oameni capabili să gestioneze situații dificile.

„În momentul în care eu l-am cunoscut pe respectivul, se făcea ca eu și cu prietenul ăsta al meu care lucra cu el, prin niște conexiuni de-ale mele, am ajuns să colaborăm cu un casino mare, care acum nu mai este. Ajunsesem acolo să luăm pază, securitatea. Și tot prin intermediul celor de la casino, aveau o legătură cu patronatul unor sali de jocuri de cartier, tot așa, care căutau societate de pază, care să facă față unor situații pe care le aveau ei. Aveau niște locații împrăștiate în oraș, în unele zone din astea mai periferice.”, afirmă Valentin Bordianu.

Colaborarea a venit prin intermediul unui prieten apropiat care lucra deja alături de Puiu Mudava.

„Prietenul meu lucra cu respectivul și mi-a zis: dacă lucrăm aici, pot să vin și eu împreună cu el? Și am zis: da, de ce nu?”, susține acesta.

