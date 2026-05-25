Trafic de influență. Polițist arestat pentru o șpagă de 10.000 de lei de la un coleg

Adina Anghelescu
Caz de corupție în poliție. DNA l-a reținut pe un agent de poliție de la Biroul Ordine Publică din Câmpulung pentru că acesta a luat mită 10.000 de lei de la un coleg căruia îi ceruse 12.000 de euro ca să îl ajute, prin pilele pe care le-ar fi avut la conducerea inspectoratului, în calitatea sa de președinte de filială județeană de sindicat din poliție, să se mute la un alt inspectorat. Agentul a fost ulterior arestat pentru 30 de zile.

Comunicatul DNA evidențiază toate aspectele care au dus la reținerea agentului Niculin Rijoiu Marian.

“La data de 23 mai 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești față de inculpatul NICULIN-RUJOIU MARIAN, la data faptei agent de poliție în cadrul Poliției Municipiului Câmpulung – Biroul Ordine Publică și președinte al unei filiale județene din cadrul unui sindicat din poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii februarie 2026, inculpatul Niculin-Rujoiu Marian, în calitățile menționate anterior, ar fi pretins de la un alt polițist suma de 12.000 de euro, din care în cursul lunii martie 2026 ar fi primit suma de 10.000 de lei, în schimbul promisiunii că își va exercita influența pe care ar fi pretins că o are asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul a două inspectorate județene de poliție, pentru a determina aprobarea mutării polițistului respectiv de la un inspectorat la altul.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală”.

În acest caz, procurorii anticorupție au beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

