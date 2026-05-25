Victor Ponta: „Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt USR-iștii de acum”

Victor Ponta le cere partidelor să depășească disputele politice și să formeze rapid un Executiv capabil să gestioneze problemele țării și să apere interesele cetățenilor. Fostul premier a criticat totodată activitatea miniștrilor interimari ai USR, acuzându-i că iau decizii care afectează interesele României.

Întrebat despre posibilitatea desemnării unui premier tehnocrat, Victor Ponta a declarat că prioritatea este formarea rapidă a unui guvern condus de un prim-ministru care să își aleagă o echipă orientată către apărarea intereselor României și ale cetățenilor săi. Fostul premier susține că echipa trebuie să „să țină cu România, să țină cu românii, nu cu străinii”.

„Esențial e să-i facă o echipă care să fie pentru România”

El a mai susținut că nu Ilie Bolojan ar fi fost „problema”, ci „echipa de USR-iști”.

„Eu cred că România are nevoie de un prim-ministru pentru că, să știți, nu pot să meargă lucrurile așa. Chiar dacă se creează impresia, lasă că nu contează că guvernul Bolojan e interimar, dar contează. Nu doar că nu poate lua decizii importante, dar miniștrii și mai ales useriștii, în această perioadă, fac foarte mult rău în servici. Vând în continuare bucăți din țară, angajează țara la lucruri rele. Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt useriștii de acum. În al doilea rând, a văzut tot felul de speculații, domnul Tomac este un om cu experiență politică, a fost adversarul lui Traian Băsescu. Și eu am fost adversarul lui Traian Băsescu. Problema nu a fost domnul Ilie Bolojan, ci problema a fost echipa de useriști care… Nu e domnul Tomac, că e domnul Nazare, că alții ne-au vorbit de numele vehiculate, este un alt premier, faptul că are o experiență guvernamentală, politică, e un lucru bun. Dar esențial e să-i facă o echipă care să fie pentru România, să țină cu România, să țină cu românii, nu cu străinii, și cu care vor să ne facă rău, așa cum au fost unii dintre miniștrii actuali”, a spus Victor Ponta, pentru Romania TV.

De asemenea, fostul premier a analizat relația dintre președintele României, Nicușor Dan, și Ilie Bolojan.

„Eu nu știu care e relația între domnul Nicușor Dan și domnul Ilie Bolojan. Am vazut multe în politică, apropo, dar eu am învățat un lucru esențial. Important este să vrei să faci bine în poziția în care ești. Și pentru asta, uneori, e nevoie să colaborezi cu oameni care nu-ți plac și important e să fie competenți și eficienți. Nu cred că poate cineva să facă rău neapărat noului guvern.

Dacă este un guvern competent și lucrează pentru România, o să vedeți că toată lumea o să se alinieze în spatele lui. Dacă e un guvern la fel de rău sau poate chiar mai rău decât cel care a picat, sigur, în toamnă ne trezim iarăși fără guvern. Depinde foarte mult de persoana premierului și de echipa pe care și-o face”, spune Ponta.

Criteriile unui nou guvern

Cât despre noul guvern, fostul premier susține că România poate depăși dificultățile actuale dacă viitorul Executiv va fi format din oameni competenți și va adopta o nouă abordare în actul de guvernare. Totodată, fostul premier consideră că USR nu ar trebui să mai facă parte din viitoarea coaliție guvernamentală.

„Sigur că se poate redresa, sunt convins. Eu am preluat guvernarea țării cu deficit excesiv, cu crize economică, cu salarii tăiate, cu taxe mari și când am plecat din funcție, taxele erau mai mici, salariile plătite, deficitul era sub 1% și România avea creștere economică. Bineînțeles că se poate. Contează să ai o viziune, să ai o strategie, să ai o echipă bună, pentru că singur nu ai ce să faci. Și trebuie să scapi și de useriștii care sunt veniți în Guvernul României, ca să dea ceea ce mai au românii, nu să ajute la binele României. Și ei sunt, de fapt, cancerul care a stricat guvernarea și suferim toți din cauza asta”, a mai spus fostul premier.

