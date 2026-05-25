Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta: „Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt USR-iștii de acum”

Victor Ponta: „Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt USR-iștii de acum”

Victor Ponta: „Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt USR-iștii de acum”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Victor Ponta le cere partidelor să depășească disputele politice și să formeze rapid un Executiv capabil să gestioneze problemele țării și să apere interesele cetățenilor. Fostul premier a criticat totodată activitatea miniștrilor interimari ai USR, acuzându-i că iau decizii care afectează interesele României.

Întrebat despre posibilitatea desemnării unui premier tehnocrat, Victor Ponta a declarat că prioritatea este formarea rapidă a unui guvern condus de un prim-ministru care să își aleagă o echipă orientată către apărarea intereselor României și ale cetățenilor săi. Fostul premier susține că echipa trebuie să „să țină cu România, să țină cu românii, nu cu străinii”.

Victor Ponta, după dezastrul anunțat de INS „Alo! Arde casa!”

Victor Ponta

„Esențial e să-i facă o echipă care să fie pentru România”

El a mai susținut că nu Ilie Bolojan ar fi fost „problema”, ci „echipa de USR-iști”.

„Eu cred că România are nevoie de un prim-ministru pentru că, să știți, nu pot să meargă lucrurile așa. Chiar dacă se creează impresia, lasă că nu contează că guvernul Bolojan e interimar, dar contează. Nu doar că nu poate lua decizii importante, dar miniștrii și mai ales useriștii, în această perioadă, fac foarte mult rău în servici. Vând în continuare bucăți din țară, angajează țara la lucruri rele.

Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt useriștii de acum. În al doilea rând, a văzut tot felul de speculații, domnul Tomac este un om cu experiență politică, a fost adversarul lui Traian Băsescu. Și eu am fost adversarul lui Traian Băsescu.

Problema nu a fost domnul Ilie Bolojan, ci problema a fost echipa de useriști care… Nu e domnul Tomac, că e domnul Nazare, că alții ne-au vorbit de numele vehiculate, este un alt premier, faptul că are o experiență guvernamentală, politică, e un lucru bun. Dar esențial e să-i facă o echipă care să fie pentru România, să țină cu România, să țină cu românii, nu cu străinii, și cu care vor să ne facă rău, așa cum au fost unii dintre miniștrii actuali”, a spus Victor Ponta, pentru Romania TV.

Nicușor Dan, președintele României

De asemenea, fostul premier a analizat relația dintre președintele României, Nicușor Dan, și Ilie Bolojan.

„Eu nu știu care e relația între domnul Nicușor Dan și domnul Ilie Bolojan. Am vazut multe în politică, apropo, dar eu am învățat un lucru esențial. Important este să vrei să faci bine în poziția în care ești. Și pentru asta, uneori, e nevoie să colaborezi cu oameni care nu-ți plac și important e să fie competenți și eficienți. Nu cred că poate cineva să facă rău neapărat noului guvern.

Dacă este un guvern competent și lucrează pentru România, o să vedeți că toată lumea o să se alinieze în spatele lui. Dacă e un guvern la fel de rău sau poate chiar mai rău decât cel care a picat, sigur, în toamnă ne trezim iarăși fără guvern. Depinde foarte mult de persoana premierului și de echipa pe care și-o face”, spune Ponta.

Criteriile unui nou guvern

Cât despre noul guvern, fostul premier susține că România poate depăși dificultățile actuale dacă viitorul Executiv va fi format din oameni competenți și va adopta o nouă abordare în actul de guvernare. Totodată, fostul premier consideră că USR nu ar trebui să mai facă parte din viitoarea coaliție guvernamentală.

„Sigur că se poate redresa, sunt convins. Eu am preluat guvernarea țării cu deficit excesiv, cu crize economică, cu salarii tăiate, cu taxe mari și când am plecat din funcție, taxele erau mai mici, salariile plătite, deficitul era sub 1% și România avea creștere economică. Bineînțeles că se poate. Contează să ai o viziune, să ai o strategie, să ai o echipă bună, pentru că singur nu ai ce să faci. Și trebuie să scapi și de useriștii care sunt veniți în Guvernul României, ca să dea ceea ce mai au românii, nu să ajute la binele României. Și ei sunt, de fapt, cancerul care a stricat guvernarea și suferim toți din cauza asta”, a mai spus fostul premier.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
13:50
Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
SCANDAL Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
13:37
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
PACE ÎN IRAN Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
13:06
Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Sebastian Ghiță, acuze la adresa Oanei Gheorghiu: „Încearcă, fără a înțelege domeniul, să promoveze ideea Schwarz”/ “O fi terminat de numărat cele peste 60 de milioane de euro strânse din donațiile românilor?”
12:02
Sebastian Ghiță, acuze la adresa Oanei Gheorghiu: „Încearcă, fără a înțelege domeniul, să promoveze ideea Schwarz”/ “O fi terminat de numărat cele peste 60 de milioane de euro strânse din donațiile românilor?”
JUSTIȚIE Elena Udrea, din nou în fața instanței. Biroul de Turism pentru Tineret o acționează în judecată, în timp ce ANAF pregătește vânzarea averii în dosarul „Gala Bute”
12:02
Elena Udrea, din nou în fața instanței. Biroul de Turism pentru Tineret o acționează în judecată, în timp ce ANAF pregătește vânzarea averii în dosarul „Gala Bute”
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Afectează sauna fertilitatea masculină? Ce spun specialiștii

Cele mai noi

Trimite acest link pe