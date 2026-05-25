Elena Udrea, din nou în fața instanței. Biroul de Turism pentru Tineret o acționează în judecată, în timp ce ANAF pregătește vânzarea averii în dosarul „Gala Bute”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, se confruntă cu un nou proces imediat după eliberarea condiționată. Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) a dat-o în judecată într-un litigiu ce vizează un teren din zona Lacului Străulești, în timp ce ANAF continuă demersurile de valorificare a bunurilor pentru recuperarea prejudiciului din dosarul „Gala Bute”.

BTT a deschis o acțiune în instanță care îi vizează pe Elena Udrea și alte patru persoane, printre care și o apropiată a fostului ministru, într-un dosar ce are ca obiect o „acțiune în constatare”. Demersul vine la scurt timp după ce aceasta a fost eliberată din penitenciar.

Miza: un teren din zona Străulești

Litigiul vizează un teren cu istoric controversat din zona Lacului Străulești, Sectorul 1, cumpărat în 2006. Imobilul a fost ulterior pus sub sechestru de DNA în 2015, iar o parte din parcelă a intrat în procedura de executare și valorificare prin ANAF.

În paralel cu procesul deschis de BTT, ANAF continuă procedurile de recuperare a prejudiciului stabilit în dosarul Gala Bute, inclusiv prin scoaterea la licitație a unor bunuri aparținând fostului ministru.

Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare în acest dosar, iar în 2025 Tribunalul Prahova a decis eliberarea sa condiționată. Noile acțiuni în instanță arată că dosarele și disputele patrimoniale asociate cazului rămân deschise și după executarea pedepsei.

