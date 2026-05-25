Peste 200 de forțe de ordine, trimise la Sintești. Descinderi la mafia deşeurilor ilegale. Diana Buzoianu: „Una dintre cele mai mari acțiuni”

Luni dimineața, 25 mai, peste 200 de forțe de ordine au fost trimise la Sintești. Sunt descinderi de amploare în satul din Ilfov, la mafia deșeurilor ilegale. Localitatea este binecunoscută autorităților pentu arderile ilegale de deşeuri.

Despre Sintești se spune că ar fi un adevărat focar de poluare pentru Capitală.

Garda de Mediu, în control la Sintești

După trei săptămâni de monitorizare cu drone, Garda Naţională de Mediu a descins, din nou, la Sintești, în Ilfov. Aproximativ 200 de polițisti, jandarmi și comisari participă la acţiunea desfăşurată în comun de autoritățile statului.

„Garda Națională de Mediu, în urma unei monitorizări desfășurate timp de 3 săptămâni în localitatea Vidra, sat Sintești, județul Ilfov, utilizând echipamente specifice, inclusiv drone, a organizat în data de 25.05.2025 o amplă acțiune de control. Acțiunea este in desfasurare împreună cu lucrători din cadrul IPJ Ilfov, Jandarmeriei Ilfov și Grupării Mobile de Jandarmi Prahova, fiind vizate 20 de adrese unde, pe perioada monitorizării, au fost observate diverse activități economice. Totodată, au fost surprinse incendieri de deșeuri în scopul recuperării materialelor cu valoare.

Rezultatele finale ale acțiunii vor fi comunicate după finalizarea tuturor verificărilor”, a anunţat Garda Naţională de Mediu.

„În acest moment are loc una dintre cele mai mari acțiuni de control la Sintești și în localitățile din zonă din ultimii ani de zile. Este vorba de o anchetă din ultimele luni în care zona a fost monitorizată, iar filmările vor fi trimise ca probă pentru autoritățile penale. Vom înregistra oficial astăzi plângerile penală bazate pe constatările făcute în urma monitorizării, însoțite de clipuri și poze.

Faptele penale trebuie să fie sancționate, altfel fenomenul va continua ani de zile de acum înainte”, a transmis și ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

