Sabrina (44 de ani), o parapantistă experimentată, a supraviețuit în mod miraculos după un incident aviatic petrecut deasupra Alpilor.

Aripa unui avion Cessna 172 care zburase în apropiere i-a lovit parapanta. Incidentul s-a petrecut lângă Zell am See, oraș din Austria.

Urmările incidentului

În urma coliziunii, parașuta de urgență s-a deschis și femeia a aterizat în siguranță la sol.

Și pilotul avionului care a lovit parapanta a reușit să aterizeze în siguranță la aeroportul orașului.

Autoritățile din Austria susțin că pilotul în vârstă de 28 de ani le-a spus că nu a putut să evite coliziunea.

Reacții din mediul online

Sabrina a zburat cu o cameră montată și a putut surprinde momentul când avionul de mici dimensiuni a trecut la doar câțiva metir deasupra capului ei.

Filmarea care a surprins incidentul a devenit virală pe rețelele de socializare. Mulți internauți spun că femeia a supraviețuit în mod miraculos.

„Ai nouă vieți ca o pisică”, a scris un comentator despre femeia care a supraviețuit incidentului.

„Sunt nedumerit de numărul de oameni care îl apără pe pilot / dau vina pe femeie. Primul lucru pe care îl învață un pilot când obține licența este zborul la vedere. Nu există scuze acolo. Și oricum, există legi aviatice: prioritate pentru transportul nemotorizat în aer.”, a scris altul.

„Supraviețuiește cumva după ce a folosit parașuta de urgență”? Ai idee la ce servește o parașută de urgență? Miracolul aici este că nu a fost lovită de avion. Restul este o bună pregătire și antrenament pentru situații de urgență.”, a scris al treilea comentator.

Filmarea cu incidentul aviatic poate fi găsită pe contul de Instagram al Sarinei – sab_thi. Motto-ul ei este:

„și mă duc în munți să-mi pierd mințile și să-mi regăsesc sufletul…”

Modelul avionului Cessna 172

Avionul Cessna 172 Skyhawk este un avion american fabricat de Cessna Aircraft Compay.

Are un singur motor, cu aripă fixă și înaltă și are patru locuri. Din 1956 au fost fabricate 44.000 de exemplare. Poate atinge viteza maximă de 302 km/oră.

Aeronava este utilizată pentru antrenament sau în scop turistic.

Sursa Foto: Instagram, ig – sab_thi

Autorul recomandă: Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare