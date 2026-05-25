Prima pagină » Știri externe » O femeie din Austria a supraviețuit în mod miraculos după ce parapanta i-a fost lovită de un avion turistic

O femeie din Austria a supraviețuit în mod miraculos după ce parapanta i-a fost lovită de un avion turistic

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Sabrina (44 de ani), o parapantistă experimentată,  a supraviețuit în mod miraculos după un incident aviatic petrecut deasupra Alpilor. 

Aripa unui avion Cessna 172 care zburase în apropiere i-a lovit parapanta. Incidentul s-a petrecut lângă Zell am See, oraș din Austria.

Urmările incidentului

În urma coliziunii, parașuta de urgență s-a deschis și femeia a aterizat în siguranță la sol.

Și pilotul avionului care a lovit parapanta a reușit să aterizeze în siguranță la aeroportul orașului.

Autoritățile din Austria susțin că pilotul în vârstă de 28 de ani le-a spus că nu a putut să evite coliziunea.

Reacții din mediul online

Sabrina a zburat cu o cameră montată și a putut surprinde momentul când avionul de mici dimensiuni a trecut la doar câțiva metir deasupra capului ei.

Filmarea care a surprins incidentul a devenit virală pe rețelele de socializare. Mulți internauți spun că femeia a supraviețuit în mod miraculos.

Ai nouă vieți ca o pisică”, a scris un comentator despre femeia care a supraviețuit incidentului.

„Sunt nedumerit de numărul de oameni care îl apără pe pilot / dau vina pe femeie. Primul lucru pe care îl învață un pilot când obține licența este zborul la vedere. Nu există scuze acolo. Și oricum, există legi aviatice: prioritate pentru transportul nemotorizat în aer.”, a scris altul.

„Supraviețuiește cumva după ce a folosit parașuta de urgență”? Ai idee la ce servește o parașută de urgență? Miracolul aici este că nu a fost lovită de avion. Restul este o bună pregătire și antrenament pentru situații de urgență.”, a scris al treilea comentator.

Filmarea cu incidentul aviatic poate fi găsită pe contul de Instagram al Sarinei – sab_thi. Motto-ul ei este:

„și mă duc în munți să-mi pierd mințile și să-mi regăsesc sufletul…”

Modelul avionului Cessna 172

Avionul Cessna 172 Skyhawk este un avion american fabricat de Cessna Aircraft Compay.

Are un singur motor, cu aripă fixă și înaltă și are patru locuri. Din 1956 au fost fabricate 44.000 de exemplare. Poate atinge viteza maximă de 302 km/oră.

Aeronava este utilizată pentru antrenament sau în scop turistic.

Sursa Foto: Instagram, ig – sab_thi

Autorul recomandă: Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Aleksandar Vucic anunță că ar putea renunța la funcția de președinte al Serbiei. „Este posibil să demisionez în curând”
13:15
Aleksandar Vucic anunță că ar putea renunța la funcția de președinte al Serbiei. „Este posibil să demisionez în curând”
PACE ÎN IRAN Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
13:06
Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Ce este racheta balistică „Oreșnik” cu care Rusia a bombardat Ucraina. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
12:02
Ce este racheta balistică „Oreșnik” cu care Rusia a bombardat Ucraina. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
CONTROVERSĂ „Jocurile Olimpice pe steroizi”, competiția care zguduie lumea sportului. Reguli fără precedent și milioane de dolari puse în joc
11:53
„Jocurile Olimpice pe steroizi”, competiția care zguduie lumea sportului. Reguli fără precedent și milioane de dolari puse în joc
FLASH NEWS Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
11:20
Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
FLASH NEWS Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
10:38
Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Afectează sauna fertilitatea masculină? Ce spun specialiștii
FLASH NEWS Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
13:50
Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
SCANDAL Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
13:37
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
UTILE De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
13:30
De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
INFRASTRUCTURĂ Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
13:24
Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
METEO Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa
13:17
Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa

Cele mai noi

Trimite acest link pe