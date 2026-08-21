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Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 21 august, de la ora 20.30

Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 21 august, de la ora 20.30
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Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre criza politică în care ne aflăm la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”!  Fostul premier Viorica Dăncilă vorbește despre relațiile dintre CCR și politicieni. Bolojan s-a întâlnit în secret cu șefa CCR Simina Tănăsescu.

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, vedeți ce spune fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja despre modul în care politicienii și-au bătut joc de România. Cifrele care arată cum ne mint cu nerușinare! Doar 62 de milioane de euro pentru stocarea energiei electrice, dar 481 de milioane de euro pentru piste locale și metropolitane de biciclete și trotinete. Doar 62 de milioane de euro pentru stocarea energiei, dar 240 de milioane de euro pentru asistență tehnică și consultanță!

Fostul primar al Timișoarei Nicolae Robu face dezvăluiri despre operațiunea „salvarea lui Fritz”. Cine câștigă războiul cu justiția?
Guvernul demis nu are o formă finală a legii salarizării. Varianta prezentată Comisiei Europene a fost respinsă. Discuții aprinse între reprezentanții ministerelor. Cum păcălesc politicienii o țară întreagă.
Toate momentele importante ale săptămânii 17-20 august au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.
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