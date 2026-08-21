Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre criza politică în care ne aflăm la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Fostul premier Viorica Dăncilă vorbește despre relațiile dintre CCR și politicieni. Bolojan s-a întâlnit în secret cu șefa CCR Simina Tănăsescu.

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, vedeți ce spune fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja despre modul în care politicienii și-au bătut joc de România. Cifrele care arată cum ne mint cu nerușinare! Doar 62 de milioane de euro pentru stocarea energiei electrice, dar 481 de milioane de euro pentru piste locale și metropolitane de biciclete și trotinete. Doar 62 de milioane de euro pentru stocarea energiei, dar 240 de milioane de euro pentru asistență tehnică și consultanță!