Nu ratați dezvăluirile explozive despre situația devastatoare a țării dezbătute la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Petrișor Peiu, senatorul AUR, a venit cu primele reacții după votul din Parlament. Pe mâinile cui ajunge țara? Ne apropiem de alegerile anticipate?

Președintele Consiliului Național de Conducere AUR, Petrișor Peiu, suține că există linii roșii trasate de partidele din fosta coaliție care țin țara blocată în actuala criză politică și că atâta timp cât nu vot exista negocieri cu toate partidele nu o să putem aveam un guvern cu puteri depline.

Toate momentele importante ale zilei în care Guvernul Mureșan a picat la votul parlamentului au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu senatorul Petrișor Peiu și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.