Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 5 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, analizează cele 3 desemnări de coșmar ale lui Nicușor Dan. A 4-a oară e cu noroc?

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 5 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, analizează cele 3 desemnări de coșmar ale lui Nicușor Dan. A 4-a oară e cu noroc?

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 5 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, analizează cele 3 desemnări de coșmar ale lui Nicușor Dan. A 4-a oară e cu noroc?
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici dezbate cele trei desemnări de coșmar. Suntem în criză politică de 153 de zile, iar Nicușor Dan se află în fața unei noi propuneri. A patra oară e cu noroc? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Noul premier desemnat o să fie pe placul partidelor politice? Cine se află pe lista preferaților?

Bolojan recomandă viitorului guvern să păstreze măsurile adoptate până în acest moment și să gestioneze cu atenție banii publici. Premierul demis se laudă că a menținut investițiile. Care este adevărul?

Ne-a îndepărtat Bolojan de SUA? Cum a reușit premierul demis să pună bețe în roate României în parteneriatele cu americanii?

Călin Georgescu, informații de ultimă oră din arest.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 02 octombrie, de la ora 20.30
09:00, 02 Oct 2026
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 02 octombrie, de la ora 20.30
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 01 octombrie, de la ora 20.30
15:41, 01 Oct 2026
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 01 octombrie, de la ora 20.30
EXCLUSIV Petrișor Peiu susține, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot, că există linii roșii care blochează majoritatea. „Liderii de partid vor fi linșați dacă le încalcă”
22:37, 30 Sep 2026
Petrișor Peiu susține, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot, că există linii roșii care blochează majoritatea. „Liderii de partid vor fi linșați dacă le încalcă”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 30 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, primele reacții după votul din Parlament. Pe mâinile cui ajunge România?
15:58, 30 Sep 2026
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 30 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, primele reacții după votul din Parlament. Pe mâinile cui ajunge România?
EXCLUSIV Deputatul AUR Valeriu Munteanu, acuzații grave după arestarea lui Călin Georgescu. „Vor să pună presiune pe partid ca să votăm guvernul Siegfried”
21:33, 29 Sep 2026
Deputatul AUR Valeriu Munteanu, acuzații grave după arestarea lui Călin Georgescu. „Vor să pună presiune pe partid ca să votăm guvernul Siegfried”
EXCLUSIV Analistul economic Adrian Negrescu desființează programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „E o halucinație de inteligență artificială”
15:36, 29 Sep 2026
Analistul economic Adrian Negrescu desființează programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „E o halucinație de inteligență artificială”
Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
Bani în plus pentru pensionari în decembrie. Cine primește cele mai mari sume
Click
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
Cancan.ro
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Urmele biologice rămase pe avioane. Cum identifică cercetătorii păsările pentru a preveni accidentele
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
REACȚIE Nicușor Dan îl omagiază pe Vaclav Havel, la 90 de ani de la naștere
14:46
Nicușor Dan îl omagiază pe Vaclav Havel, la 90 de ani de la naștere
EDUCAȚIE Un elev din Iași, cel mai bun la Balcaniada de Informatică. Andrei Nemțișor a luat aurul absolut și a ajuns la șase medalii internaționale
14:25
Un elev din Iași, cel mai bun la Balcaniada de Informatică. Andrei Nemțișor a luat aurul absolut și a ajuns la șase medalii internaționale
LIVE Sorin Grindeanu, după noile consultări cu Nicușor Dan: „Nominalizarea PSD sunt eu”. Președintele, față în față cu reprezentanții AUR. Simion nu este prezent la Cotroceni
14:07
Sorin Grindeanu, după noile consultări cu Nicușor Dan: „Nominalizarea PSD sunt eu”. Președintele, față în față cu reprezentanții AUR. Simion nu este prezent la Cotroceni
AGRICULTURĂ Seceta și scumpirile seacă buzunarele fermierilor. Motorina, îngrășămintele și piesele pentru utilaje au costuri tot mai mari
14:04
Seceta și scumpirile seacă buzunarele fermierilor. Motorina, îngrășămintele și piesele pentru utilaje au costuri tot mai mari
ȘTIINȚĂ Un american și doi germani au primit Premiul Nobel pentru Medicină. Cine sunt laureații și ce descoperiri remarcabile au făcut în domeniul neuroștiinței
14:01
Un american și doi germani au primit Premiul Nobel pentru Medicină. Cine sunt laureații și ce descoperiri remarcabile au făcut în domeniul neuroștiinței
ECONOMIE Curs BNR luni, 5 octombrie 2026. Euro scade după recordul istoric. Dolarul și lira sterlină cresc
13:59
Curs BNR luni, 5 octombrie 2026. Euro scade după recordul istoric. Dolarul și lira sterlină cresc

Cele mai noi

Trimite acest link pe