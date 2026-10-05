„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 5 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, analizează cele 3 desemnări de coșmar ale lui Nicușor Dan. A 4-a oară e cu noroc?

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici dezbate cele trei desemnări de coșmar. Suntem în criză politică de 153 de zile, iar Nicușor Dan se află în fața unei noi propuneri. A patra oară e cu noroc? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Noul premier desemnat o să fie pe placul partidelor politice? Cine se află pe lista preferaților?

Bolojan recomandă viitorului guvern să păstreze măsurile adoptate până în acest moment și să gestioneze cu atenție banii publici. Premierul demis se laudă că a menținut investițiile. Care este adevărul?

Ne-a îndepărtat Bolojan de SUA? Cum a reușit premierul demis să pună bețe în roate României în parteneriatele cu americanii?

Călin Georgescu, informații de ultimă oră din arest.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.