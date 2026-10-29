„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 29 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vorbește despre criza din agricultura românească

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vorbește despre criza din agricultura românească, exporturile de animale vii și viitorul subvențiilor europene. Când vor putea fermierii români să exporte din nou ovine și caprine, după promisiunile repetate ale autorităților? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Banii pentru agricultură, în pericol? Ce programe au rămas fără finanțare după fostul guvern și ce fonduri mai sunt disponibile până la sfârșitul anului. Despăgubirile pentru secetă date uitării?

Grâul ucrainean pune presiune pe fermierii români. Cât de gravă este situația din Portul Constanța?

Acordul Mercosur, o nouă provocare pentru agricultura românească. Vor intra produsele din America de Sud pe piața românească fără verificări suplimentare?

Exporturile maritime de animale vii, sub amenințarea dronelor. Ce măsuri pot proteja navele și animalele transportate prin Marea Neagră?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.