Câți euro a primit Maurice Munteanu, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Asia Express. Vedeta a rezistat două luni în cadrul concursului-fenomen, care adună la un loc cele mai curajoase echipe.

Câți euro a primit Maurice Munteanu, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Asia Express

Creatorul de modă Maurice Munteanu a primit 2.500 de euro pentru fiecare stage la Asia Express. Concurentul-vedetă a fost eliminat miercuri seara, după 8 stage-uri.

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În total, Maurice Munteanu a câștigat, deci, 20.000 de euro (8 x 2.500 de euro).

Cursa pentru Ultima Șansă de la Asia Express s-a încheiat tensionat cu o eliminare-surpriză, transmite a1.ro.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Maurice Munteanu și Connie au luptat pentru a rămâne în concurs.

La final, două echipe s-au salvat, în timp ce una a plecat acasă.

Cele trei echipe au pornit în cursa decisivă, în care fiecare probă și fiecare minut au contat. Concurenții au înfruntat probe dificile, pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor.

Ce echipe s-au salvat la Cursa pentru Ultima Șansă

Prima echipă care s-a întors la Irina Fodor a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Au urmat apoi Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Ce culoare a avut mătasea la Asia Express

În schimb, Maurice Munteanu și Connie au ajuns în fața faptului împlinit. Cei doi au mers la Irina și au desfăcut criptexul pentru a afla ce culoare avea mătasea din interior.

Mătasea a fost roșie, semn că Maurice Munteanu și Connie pleacă de la Asia Express. Pentru cei doi concurenți, parcursul s-a încheiat după o cursă nebunească, în timp ce restul echipelor au rămas în joc și s-au pregătit intens pentru o nouă etapă.

Etapa a noua din Asia Express poate fi urmărită pe Antena 1 și în aplicația AntenaPLAY.

Sursa foto: Captură Antena 1