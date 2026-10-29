Câți euro a primit Maurice Munteanu, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Asia Express. Vedeta a rezistat două luni în cadrul concursului-fenomen, care adună la un loc cele mai curajoase echipe.
Creatorul de modă Maurice Munteanu a primit 2.500 de euro pentru fiecare stage la Asia Express. Concurentul-vedetă a fost eliminat miercuri seara, după 8 stage-uri.
În total, Maurice Munteanu a câștigat, deci, 20.000 de euro (8 x 2.500 de euro).
Cursa pentru Ultima Șansă de la Asia Express s-a încheiat tensionat cu o eliminare-surpriză, transmite a1.ro.
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Maurice Munteanu și Connie au luptat pentru a rămâne în concurs.
La final, două echipe s-au salvat, în timp ce una a plecat acasă.
Cele trei echipe au pornit în cursa decisivă, în care fiecare probă și fiecare minut au contat. Concurenții au înfruntat probe dificile, pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor.
Prima echipă care s-a întors la Irina Fodor a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.
Au urmat apoi Valerie Lungu și Alex Gîlcă.
În schimb, Maurice Munteanu și Connie au ajuns în fața faptului împlinit. Cei doi au mers la Irina și au desfăcut criptexul pentru a afla ce culoare avea mătasea din interior.
Mătasea a fost roșie, semn că Maurice Munteanu și Connie pleacă de la Asia Express. Pentru cei doi concurenți, parcursul s-a încheiat după o cursă nebunească, în timp ce restul echipelor au rămas în joc și s-au pregătit intens pentru o nouă etapă.
Etapa a noua din Asia Express poate fi urmărită pe Antena 1 și în aplicația AntenaPLAY.
Sursa foto: Captură Antena 1