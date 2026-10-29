Prima pagină » Emisiuni » Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua București – C.S. Dinamo București, vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 18:00

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua București – C.S. Dinamo București, vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 18:00

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua București - C.S. Dinamo București, vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 18:00
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua BucureștiC.S. Dinamo București, vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 18:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră. Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 29 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vorbește despre criza din agricultura românească
16:03
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 29 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vorbește despre criza din agricultura românească
EMISIUNI Câți euro a primit Maurice Munteanu, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Asia Express
07:45
Câți euro a primit Maurice Munteanu, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Asia Express
EXCLUSIV Un secretar de stat de la PSD îl arată cu degetul pe Ilie Bolojan: „Statul are restanțe de peste 13 miliarde de lei”. Ce datorii intră în moștenirea lăsată de fostul premier
22:43
Un secretar de stat de la PSD îl arată cu degetul pe Ilie Bolojan: „Statul are restanțe de peste 13 miliarde de lei”. Ce datorii intră în moștenirea lăsată de fostul premier
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu explică de ce prima vizită a lui Luca Niculescu a fost la Chișinău: „A devenit un fel de ritual al cărui resort nu îl mai știm”
22:30
Dan Dungaciu explică de ce prima vizită a lui Luca Niculescu a fost la Chișinău: „A devenit un fel de ritual al cărui resort nu îl mai știm”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu critică “pro-occidentalismul” politicienilor români: „Liderii noștri sunt cu America, dar cu America lui Biden, nu cea a lui Trump”
22:00
Dan Dungaciu critică “pro-occidentalismul” politicienilor români: „Liderii noștri sunt cu America, dar cu America lui Biden, nu cea a lui Trump”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu avertizează: România a ratat strategia comună cu Turcia și Bulgaria la Marea Neagră
21:45
Dan Dungaciu avertizează: România a ratat strategia comună cu Turcia și Bulgaria la Marea Neagră
Mediafax
Simion susține că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Cancan.ro
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
„Felicitări, campionule!”. Mii de români au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur după o glumă online
Mediafax
PRIMUL sondaj după instalarea guvernului Niculescu. AUR domină clasamentul, PSD recuperează teren
Click
Fostul milionar Irinel Columbeanu are pierderi de memorie, după cele 3 AVC-uri. Ion Cassian: „Sunt persoane de care nu-și amintește”
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Ce se întâmplă doctore
Accidentul feroviar din Spania: misterul celor 17 minute în care centrul de control nu a oprit trenul. Ce au dezvăluit înregistrările
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii au descoperit primul satelit natural dincolo de Sistemul Solar
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
ULTIMA ORĂ SURSE | Gabriel-Ciprian Ene a fost numit secretar general al Guvernului. Din 2017, Ene este magistrat la Înalta Curte
20:06
SURSE | Gabriel-Ciprian Ene a fost numit secretar general al Guvernului. Din 2017, Ene este magistrat la Înalta Curte
VIDEO Primele imagini cu drona care a lovit o navă comercială în Marea Neagră. Vasul se îndrepta spre portul Constanța
20:02
Primele imagini cu drona care a lovit o navă comercială în Marea Neagră. Vasul se îndrepta spre portul Constanța
EVENIMENT Jurnalistul britanic Charlie Ottley promovează România, de Halloween, într-un clip realizat pentru Ministerul Turismului şi difuzat de BBC World News
20:01
Jurnalistul britanic Charlie Ottley promovează România, de Halloween, într-un clip realizat pentru Ministerul Turismului şi difuzat de BBC World News
FLASH NEWS O stâncă s-a prăbușit sub privirile turiștilor într-unul dintre cele mai instagramabile orașe din Turcia. Este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români. Trei persoane au decedat
20:01
O stâncă s-a prăbușit sub privirile turiștilor într-unul dintre cele mai instagramabile orașe din Turcia. Este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români. Trei persoane au decedat
CONTROVERSĂ George Simion insistă că se pregătește reținerea sa, pe modelul Georgescu: „Vor să mă aresteze”
19:58
George Simion insistă că se pregătește reținerea sa, pe modelul Georgescu: „Vor să mă aresteze”
CONTROVERSĂ Noi date în „Operațiunea Cap de Porc”. George Simion susține că Marius Lulea este șantajat cu un dosar „legat de siguranța națională și de Rusia”. „Este în contact cu un general SRI și s-a văzut cu șefi ai mai multor servicii în ultimele luni”
19:48
Noi date în „Operațiunea Cap de Porc”. George Simion susține că Marius Lulea este șantajat cu un dosar „legat de siguranța națională și de Rusia”. „Este în contact cu un general SRI și s-a văzut cu șefi ai mai multor servicii în ultimele luni”

Cele mai noi

Trimite acest link pe