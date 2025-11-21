COMUNICAT. Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie și investiții

COMUNICAT. Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie, investiții, digitalizare și dezvoltare sustenabilă
Delphi Economic Forum, una dintre cele mai influente platforme independente de dialog strategic din Europa, a organizat săptămâna aceasta prima sa ediție la București, reunind peste 30 de lideri din energie, finanțe, administrație publică, tehnologie, instituții internaționale și mediul de afaceri. Evenimentul, găzduit la Muzeul Național de Artă al României, a consolidat rolul României ca hub regional de reflecție și cooperare pe teme economice, digitale și geopolitice.
Ediția de la București a marcat și prima vizită oficială în România, în ultimii ani, a Directorului Executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, unul dintre cei mai influenți experți la nivel global în energie și securitate energetică.
„Am avut întâlniri cu preşedintele țării, cu primul ministru și cu ministrul Energiei. Am discutat despre oportunități și despre cum poate România să se apropie mai mult de piaţa internaţională de energie. În curând sper că vom putea să împărtășim nişte veşti bune legate de AIE şi România, în ideea unei apropieri instituționale”, a declarat Fatih Birol, în cadrul Delphi Economic Forum.
5 teme majore discutate la prima ediție Delphi Economic Forum la București
Aderarea la OECD a fost una dintre temele dominante. Oficialii prezenți la Delphi Economic Forum au subliniat că au evidențiat faptul că România se află în etapa finală a evaluărilor, iar integrarea în OECD este esențială pentru modernizarea administrației și creșterea încrederii investitorilor.
Reprezentanții instituțiilor financiare și ai companiilor internaționale au arătat că predictibilitatea fiscală și de reglementare, precum și dialogul constant cu mediul privat, sunt decisive pentru atragerea investițiilor pe termen lung. România a fost descrisă drept o piață emergentă cu potențial semnificativ în regiune.
Discuțiile au evidențiat potențialul României de a deveni un nod regional important în tranziția energetică europeană. Interconectările, modernizarea rețelelor și proiectele din Marea Neagră au fost abordate ca piloni ai securității energetice în Europa de Sud-Est.
Transformarea digitală, adoptarea tehnologiilor AI și necesitatea unui cadru legislativ solid au fost abordate transversal, accentul fiind pus pe dezvoltarea competențelor, pe investiții în infrastructură și pe rolul telecomunicațiilor ca principală coloană vertebrală a economiei moderne.
Sustenabilitatea a fost abordată ca parte integrantă a strategiei de business. Economia circulară, transparența și trasabilitatea devin criterii definitorii pentru finanțare, credibilitate și performanță în plan internațional.
Declarații făcute de liderii prezenți la prima ediție Delphi Economic Forum la București
Discuțiile purtate la prima ediție Delphi Economic Forum de la București au arătat că România se află într-un moment în care deciziile de politică publică, investițiile și ritmul reformelor vor cântări mai greu ca oricând. Energia și digitalizarea rămân zonele cu cea mai mare miză strategică, iar adoptarea standardelor OECD și a criteriilor ESG devine decisivă pentru credibilitate și acces la finanțare.
Prezența Delphi Economic Forum la București confirmă că România intră tot mai vizibil în cercul european al dezbaterilor despre securitate energetică, competitivitate și transformare tehnologică, un semnal că rolul țării în regiune se consolidează.
