27 nov. 2025, 14:40, Sport
Clubul Diplomaților a găzduit miercuri seara Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. La eveniment au participat nume uriașe din sport precum înotătorul David Popovici,  Cătălin Chirilă, Simona Radiș, Ancuța Bodnar, fostul mare fotbalist Gică Popescu, președintele COSR Mihai Covaliu, fostul președinte LPF Dumitru Dragomir, președinți de federații și foști sportivi importanți din România.

David Popovici a fost desemnat „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Sportivul în vârstă de 21 de ani a urcat pe scenă și a ținut un discurs emoționant.

Premiile acordate de jurnaliștii ProSport au fost următoarele:

David Popovici – sportivul anului – aur la 100 m liber + aur 200 m liber – David Popovici a realizat o nouă dublă la Campionatele Mondiale de natație, la fel ca în 2022, câștigând cursele de 100 și 200 metri liber. Cu cele două medalii de aur, România a încheiat competiția de înot pe poziția a 8-a, peste națiuni cu mare tradiție și cu delegații infinit mai numeroase, precum Italia, Africa de Sud, Marea Britanie, Olanda sau Ungaria.

Constantin Popovici – a obținut medalia de bronz în concursul de sărituri în apă de la mare înălțime (27 m), din cadrul Campionatelor Mondiale de Nataţie de la Singapore. Este a doua sa distincție mondială, după aurul de acum doi ani, din Japonia.

Amalia Lică – La doar 16 ani, a avut un sezon spectaculos, încununat cu medalia de argint la „măciuci”, cucerită la Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, una dintre cele mai importante performanțe din cariera ei de până acum. Federația Română de Gimnastică Ritmică a desemnat-o sportiva anului.

Barca de 8+1, barca regină a României – Argint La Campionatul Mondial Shanghai 2025 – Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și „cârmaciul” Victoria Petreanu

Barca de 4 rame masculin – Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă – au cucerit argintul după o cursă spectaculoasă care ne-a ținut cu sufletul la gură. Au recuperat mult pe ultimele sute de metri și au depășit echipajul Olandei, câștigând medalia de argint.

Barca de 4 rame feminin – Ancuța Bodnar, Geanina Juncanariu, Adriana Adam și Amalia Bereș – Deși erau pe locul 4 la 500 metri, sportivele noastre au reușit să revină pe ultima parte și s-au clasat pe locul 2. România a cucerit astfel medalia de argint

Barca de dublu rame masculin– Florin Arteni și Florin Lehaci

Cătălin Chirilă – și-a apărat titlul european în proba de canoe – 1, 1.000 m la Campionatele Europene de la Racice. Al 3-lea an consecutiv când primește trofeul Prosport.

Barca 8+1 mixt aur – Simona Radiș, Ștefan Berariu, Ciprian Tudosă, Florin Arteni, Florin Lehaci, Andrada Moroșanu, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și cârmaciul Victoria Petreanu au scris istorie la Campionatele Mondiale de la Shanghai, cucerind primul titlu mondial în proba de 8+1 mixt, introdusă în premieră în programul competițional în perspectiva Jocurilor Olimpice Los Angeles 2028

Barca de dublu rame feminin – Simona Radiș și Magdalena Rusu au dominat finala probei de dublu rame feminin și au cucerit aurul mondial la Shanghai.

