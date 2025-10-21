Coletele care urmau să fie detonate de cei doi inculpați cercetați pentru acte de diversiune si sabotaj aveau ținta de detonare parterul unui bloc din Sectorul 3, afirma surse confidențiale. Coletele puteau fi detonate de la distanță în Sectorul 3 al Capitalei pentru crearea de victime si panică.
Ce spun oficialii de la DIICOT
Suspecții ar fi pătruns pe teritoriul României și ar fi despus, miercurea trecută, la un sediu de curierat al unei firme internaționale, două colete care conțineau dispozitivele explozive, confecționate artizanal. Cei doi teroriși voiau să trimită coletele la un bloc situat în zona centrală a Capitalei pentru a distruge prin incediere clădirea. Dispozitivele periculoase au fost dezamorsate de specialiștii priotehniști ai SRI, iar teroriștii au fost trimiși în arest preventiv.
„Pe baza probelor administrate s-a stabilit că inculpații au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăți de curierat internațional, două colete ce conțineau dispozitive confecționate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri. Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.”, a transmit DIICOT într-un comunicat oficial.
SRI: „România continuă să rămână ținta agresiunilor Federației Ruse”
Purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, Ovidiu Marincea, spune că România continuă să fie ținta agresiunilor ruse în această perioadă. Scopul acțiunilor rusești este acela de a diminua ajutorul pentru Ucraina, venit din partea țărilor membre UE. „România continuă să rămână în această perioadă împreună cu alte state din estul Europei, precum Polonia, Republica Moldova, ţinta agresiunilor Federaţiei Ruse.”
Marincea a mai precizat că, în paralel, „se urmăreşte în continuare diminuarea suportului acordat de aceste state Ucrainei, în acest caz prin încercarea de afectare a celei mai extinse infrastructuri de curierat ucraineană, care asigură conectarea milioanelor de ucrainieni plecaţi din ţară cu cei rămaşi acasă”.