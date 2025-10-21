România și Polonia au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile de la Varșovia, conform Reuters. Conform informațiilor Gândul, suspecții ar fi urmat să detoneze colete explozive la parterul unui bloc din București, în Sectorul 3.

Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia pentru detonarea unor colete transportate de DHL și DPD în Europa în 2024, în ceea ce serviciile de securitate au declarat că a fost parte a unui test pentru un complot rus de a declanșa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite. Rusia a negat existența unor astfel de planuri. Coletele ar fi trebuit să ia foc sau să explodeze în mod spontan în timpul transportului, iar scopul acțiunilor era de a intimida populația și de a destabiliza țările Uniunii Europene care susțin Ucraina.

Coletele aveau ca țintă un imobil din Sectorul 3