🚨 România și Polonia ar fi dejucat un atentat cu bombă în București. SRI și DIICOT: suspecții ucraineni, susținuți de serviciile ruse. Cum au intrat în țară și cum au fost prinși

13:27 Comunicat DIICOT ” Pe baza probelor administrate s-a stabilit că inculpații au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăți de curierat internațional, două colete ce conțineau dispozitive confecționate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri. Locația se află la parterul unei bloc de locuințe, situat în zona centrală a municipiului București, sectorul 3. În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă. Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română.” 13:27 Coletele aveau ca țintă un bloc din Sectorul 3 Coletele care urmau să fie detonate de cei doi inculpați cercetați pentru acte de diversiune si sabotaj aveau ținta de detonare parterul unui bloc din Sectorul 3, afirma surse confidențiale. Au fost prinși in flagrant. Coletele puteau fi detonate in Sectorul 3 al Capitalei pentru crearea de victime si panica. Dispozitivele erau cu detonare de la distanta, ceea ce duce cu gândul la bomba de la Arad, unde a existat ipoteza ca tot ucrainieni ar fi fost plătiți pentru atentat.

România și Polonia au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile de la Varșovia, conform Reuters. Trei dintre arestări sunt legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina. Conform informațiilor Gândul, suspecții ar fi urmat să detoneze colete explozive în București, în Sectorul 3.

Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia pentru detonarea unor colete transportate de DHL și DPD în Europa în 2024, în ceea ce serviciile de securitate au declarat că a fost parte a unui test pentru un complot rus de a declanșa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite. Rusia a negat existența unor astfel de planuri.

„ABW (agenția de securitate internă), în cooperare cu alte servicii, a reținut în ultimele zile opt persoane în diferite părți ale țării, suspectate de pregătirea unor acte de sabotaj”, a scris Tusk pe X.

„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale poloneze.

Transporturile ar fi trebuit să ia foc sau să explodeze în mod spontan în timpul transportului, iar scopul acțiunilor era de a intimida populația și de a destabiliza țările Uniunii Europene care susțin Ucraina.

SRI anunță dejucarea unei operațiuni de sabotaj instrumentată de Federația Rusă

Serviciul Român de Informații anunță că a dejucat, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România.

Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, informează că a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

„Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor. În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni. Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații. Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană”, informează SRI.

