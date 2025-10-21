Prima pagină » Evenimente » România și Polonia ar fi dejucat un atentat cu bombă în București. SRI și DIICOT: suspecții ucraineni, susținuți de serviciile ruse. Cum au intrat în țară și cum au fost prinși

🚨 România și Polonia ar fi dejucat un atentat cu bombă în București. SRI și DIICOT: suspecții ucraineni, susținuți de serviciile ruse. Cum au intrat în țară și cum au fost prinși

Adina Anghelescu
21 oct. 2025, 13:17, Evenimente
România și Polonia ar fi dejucat un atentat cu bombă în București. SRI și DIICOT: suspecții ucraineni, susținuți de serviciile ruse. Cum au intrat în țară și cum au fost prinși
13:27

Comunicat DIICOT

Pe baza probelor administrate s-a stabilit că inculpații au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăți de curierat internațional, două colete ce conțineau dispozitive confecționate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri.

Locația se află la parterul unei bloc de locuințe, situat în zona centrală a municipiului București, sectorul 3. În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă.

Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română.”

13:27

Coletele aveau ca țintă un bloc din Sectorul 3

Coletele care urmau să fie detonate de cei doi inculpați cercetați pentru acte de diversiune si sabotaj aveau ținta de detonare parterul unui bloc din Sectorul 3, afirma surse confidențiale. Au fost prinși in flagrant. Coletele puteau fi detonate in Sectorul 3 al Capitalei pentru crearea de victime si panica. Dispozitivele erau cu detonare de la distanta, ceea ce duce cu gândul la bomba de la Arad, unde a existat ipoteza ca tot ucrainieni ar fi fost plătiți pentru atentat.

România și Polonia au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile de la Varșovia, conform Reuters. Trei dintre arestări sunt legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina. Conform informațiilor Gândul, suspecții ar fi urmat să detoneze colete explozive în București, în Sectorul 3. 

Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia pentru detonarea unor colete transportate de DHL și DPD în Europa în 2024, în ceea ce serviciile de securitate au declarat că a fost parte a unui test pentru un complot rus de a declanșa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite. Rusia a negat existența unor astfel de planuri.

„ABW (agenția de securitate internă), în cooperare cu alte servicii, a reținut în ultimele zile opt persoane în diferite părți ale țării, suspectate de pregătirea unor acte de sabotaj”, a scris Tusk pe X.

Informațiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale poloneze.

Transporturile ar fi trebuit să ia foc sau să explodeze în mod spontan în timpul transportului, iar scopul acțiunilor era de a intimida populația și de a destabiliza țările Uniunii Europene care susțin Ucraina.

SRI anunță dejucarea unei operațiuni de sabotaj instrumentată de Federația Rusă

Serviciul Român de Informații anunță că a dejucat, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România.

Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, informează că a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor. În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni. Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații. Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană”, informează SRI.

RECOMANDAREA AUTORULUI

JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump?

Industria poloneză, cifre record. România își ingroapă industria

Citește și

NEWS ALERT Cum au fost prinși cei 2 teroriști care ar fi urmat să detoneze colete explozive în București. Informațiile SRI și DIICOT
14:18
Cum au fost prinși cei 2 teroriști care ar fi urmat să detoneze colete explozive în București. Informațiile SRI și DIICOT
VIDEO EXCLUSIV Imagini incredibile. Un bărbat din București amenință că își dă foc din cauza statului
12:04
Imagini incredibile. Un bărbat din București amenință că își dă foc din cauza statului
GALERIE FOTO Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
13:13, 18 Oct 2025
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
EVENIMENT LIVE VIDEO. APOGEUL Hramului Sfânta Parascheva la Iași. 30.000 de pelerini au participat la Liturghia în cinstea celei mai iubite sfinte din România. Coada se întinde pe 4 kilometri, încă 18.000 de credincioși așteaptă să se închine
17:09, 14 Oct 2025
VIDEO. APOGEUL Hramului Sfânta Parascheva la Iași. 30.000 de pelerini au participat la Liturghia în cinstea celei mai iubite sfinte din România. Coada se întinde pe 4 kilometri, încă 18.000 de credincioși așteaptă să se închine
EVENIMENT Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”
13:57, 14 Oct 2025
Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”
EVENIMENT Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a
13:51, 12 Oct 2025
Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a
Mediafax
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
StirileKanalD
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
KanalD
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
UPDATE Decizie luată de judecători: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Evz.ro
Protectorul lui Tzancă Uraganu, în comă la spital. Medicii îl monitorizează
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de fi tratată membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”
ULTIMA ORĂ Cum fierbe Europa din cauza „Summitului Păcii” găzduit de Viktor Orban. UE pregătește un plan de urgență pentru Ucraina. FT: Întâlnirea Trump – Zelenski a fost „un duet cu țipete”
14:54
Cum fierbe Europa din cauza „Summitului Păcii” găzduit de Viktor Orban. UE pregătește un plan de urgență pentru Ucraina. FT: Întâlnirea Trump – Zelenski a fost „un duet cu țipete”
SPORT FCSB – Bologna se joacă JOI în Europa League! Gigi Becali a stabilit deja primul 11
14:54
FCSB – Bologna se joacă JOI în Europa League! Gigi Becali a stabilit deja primul 11
EXTERNE Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”
14:40
Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”
TRAGEDIE Un bărbat de 55 de ani a MURIT după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de persoane, în județul Dâmbovița
14:40
Un bărbat de 55 de ani a MURIT după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de persoane, în județul Dâmbovița
POLITICĂ Cunoscutul jurnalist britanic, Charley Ottley, face lobby la ministrul Florin Barbu pentru producătorii locali români
14:35
Cunoscutul jurnalist britanic, Charley Ottley, face lobby la ministrul Florin Barbu pentru producătorii locali români
ULTIMA ORĂ Plenul CSM, prima reacție oficială după decizia CCR care l-a pus la colț pe Bolojan: „Premierul trebuie să se CONSULTE cu noi.” Până acum, Bolojan a ignorat Justiția
14:24
Plenul CSM, prima reacție oficială după decizia CCR care l-a pus la colț pe Bolojan: „Premierul trebuie să se CONSULTE cu noi.” Până acum, Bolojan a ignorat Justiția