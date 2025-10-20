Serviciul Român de Informaţii (SRI) anunţă că ştirile false răspândite în mediul online şi care au ca subiect explozia din blocul situat în cartierul Rahova din Bucureşti fac parte dintr-o „campanie de dezinformare coordonată”. Instituţia recomandă populaţiei să se informeze din surse oficiale şi, pe de altă parte, atrage atenţia asupra nevoii revizuirii legislaţiei privind dezinformarea.

„În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele reţele sociale, circulă numeroase teorii ale conspiraţiei vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei.Anumite dezinformări au vizat instituţii ale statului român şi personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, se arată într-un mesaj postat luni de SRI pe pagina oficială de Facebook a instituţiei.

Totodată, SRI „atrage atenţia asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile” şi recomandă populaţiei să se informeze doar din surse oficiale şi să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conţinut în mediul online.

Reprezentanţii instituţiei subliniază, în acest context, necesitatea actualizării legislaţiei privind actele de dezinformare, arătând că astfel de campanii ameninţă siguranţa cetăţenilor.