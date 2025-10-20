INEDIT După 23 de ani petrecuți în diaspora, Adrian din Iași a revenit în România, dar a rezistat aici doar 11 luni. De ce s-a întors val-vârtej în Anglia
Serviciul Român de Informaţii (SRI) anunţă că ştirile false răspândite în mediul online şi care au ca subiect explozia din blocul situat în cartierul Rahova din Bucureşti fac parte dintr-o „campanie de dezinformare coordonată”. Instituţia recomandă populaţiei să se informeze din surse oficiale şi, pe de altă parte, atrage atenţia asupra nevoii revizuirii legislaţiei privind dezinformarea.
„În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele reţele sociale, circulă numeroase teorii ale conspiraţiei vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei.Anumite dezinformări au vizat instituţii ale statului român şi personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, se arată într-un mesaj postat luni de SRI pe pagina oficială de Facebook a instituţiei.
„În acest context, raportat la realităţile sociale actuale, devine şi mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populaţiei în instituţiile statului şi să încurajeze fenomene care, în esenţă, ameninţă siguranţa cetăţenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, se mai arată în mesajul postat de SRI.