Execuție mafiotă sau sinucidere rituală. Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată din Bulgaria

03 feb. 2026, 14:23, Evenimente
Sursa foto Novinite

Trei bărbați au fost descoperiți morți, împușcați în cap și cu un întreg arsenal de arme de foc în jurul lor, lângă o cabană din Bulgaria puternic fortificată și păzită inclusiv cu drone, distrusă de foc. Polițiștii nu exclud o sinucidere rituală sau o execuție mafiotă, publică  Novinite.

Trei bărbați au fost găsiți luni împușcați în cap, cu numeroase arme de foc în jurul lor, la o cabană din Bulgaria puternic fortificată și păzită inclusiv cu drone, distrusă de un incendiu violent, preia ProTv. Cazul este cu totul ieșit din comun, iar anchetatorii nu exclud o sinucidere rituală.

Arsenalul din cabană

Anchetatorii au continuat să lucreze toată noaptea la fosta cabană Petrohan, unde au fost descoperite luni după-amiază cadavrele a trei bărbați. Ancheta implică experți criminaliști de rang înalt, autoritățile colectând informații detaliate despre victime, interogând rude și cunoștințe, urmărind datele din trafic și examinând imaginile de pe camerele de securitate și ale Agenției pentru Infrastructură Rutieră.

Au fost dispuse autopsii, în timp ce anchetatorii urmăresc mai multe ipoteze principale, de la omucidere la o posibilă sinucidere rituală. Publicația Fakti vorbește și despre o presupusă execuție mafiotă.

Conform informațiilor inițiale, cei trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap, iar lângă cadavrele lor au fost descoperite arme. Victimele aveau vârste de 45, 49 și 51 de ani.

Cabana este situată la est de drumul actual care trece prin Pasul Petrohan, în apropierea vechiului traseu istoric care pornește din satul Brakyovtsi. Locuitorii din zonă au raportat că au auzit împușcături luni seară.

Unul dintre morți și-a sunat mama

Alarma a fost declanșată în jurul orei 11:20, când a fost făcut un apel despre o cabană incendiată. Poliția sosită la fața locului a găsit clădirea carbonizată și, la mică distanță, trupurile neînsuflețite a trei bărbați, a declarat directorul poliției regionale din Sofia, comisarul superior Tihomir Tsenov. Cabana este proprietate privată.

Anchetatorii cred că bărbații locuiau acolo permanent. Din cauza prezenței buteliilor de gaz și a riscului reprezentat de pagubele provocate de incendiu, interiorul nu a fost încă inspectat complet. Poliția va efectua acțiuni procedurale suplimentare odată ce serviciile de pompieri vor confirma că locul este sigur.

Detalii suplimentare au apărut după ce s-a primit un apel prin intermediul numărului de urgență 112 de la mama uneia dintre persoane decedate, care a cerut ajutor după ce nu a mai putut da de fiul ei. Informații neoficiale sugerează că unul dintre bărbați și-a contactat mama cu puțin timp înainte de incident și a sugerat ce urma să se întâmple.

Primele rapoarte vorbeau despre patru persoane în zonă, dar până acum au fost găsite doar trei cadavre. Acestea au fost descoperite în afara clădirii, lângă structura incendiată, mai degrabă decât în ​​interiorul acesteia.

Locul incidentului a fost securizat cu un perimetru larg, iar accesul a fost strict limitat. Primarul satului Gintsi, Georgi Todorov, al cărui teritoriu include cabana, a declarat că a fost prezent în etapele inițiale ale operațiunii. Potrivit acestuia, ofițerii de la Agenția de Stat pentru Securitate Națională au fost primii care au sosit, urmați de echipe criminalistice din Sofia, unități regionale de poliție, ofițeri locali din Godech și pompieri.

Cabana era puternic securizată, păzită cu drone

Todorov a confirmat că toți cei trei bărbați aveau răni prin împușcare la cap și că la fața locului au fost găsite mai multe arme de foc, inclusiv trei pistoale și o carabină, împreună cu un număr mare de tuburi de cartușe folosite. El a subliniat că experții trebuie încă să stabilească cauza exactă a morții și să reconstituie succesiunea evenimentelor.

Primarul a declarat că între 8 și 10 persoane au stat la cabană. Autoritățile caută acum una sau două persoane despre care se crede că au părăsit zona și au călătorit spre Burgas. Aceste persoane sunt considerate potențial asociate ale decedatului.

Todorov a recunoscut personal două dintre victime din întâlniri anterioare. Una dintre ele era considerată principala persoană responsabilă de șantier și s-a prezentat drept proprietar, semnând documente în timpul inspecțiilor și comunicând cu diverse instituții. O alta era cunoscută de primar din vedere, deși mai rar. Al treilea nu a putut fi identificat la fața locului din cauza arsurilor grave și a stării corpului.

Potrivit autorităților locale, cabana era puternic securizată, cu garduri, bariere, camere de supraveghere și chiar drone. Bărbații au susținut că „protejează pădurile și mediul” și erau cunoscuți pentru că opreau turiștii și locuitorii locali, le cerea documente de identitate și restricționau accesul în zonă.

Se pare că incendiul de la cabană a izbucnit, a fost stins și apoi reaprins, forțând pompierii să se întoarcă. În interiorul clădirii au fost găsiți câini arși, despre care se crede că erau încuiați înăuntru în momentul izbucnirii incendiului. Ancheta este în curs de desfășurare, oficialii publicând informații limitate pe măsură ce lucrările criminalistice și interviurile martorilor continuă.

