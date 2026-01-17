Prima pagină » Evenimente » Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume

Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume

17 ian. 2026, 15:21, Evenimente

Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026, o performanță istorică ce părea imposibil de realizat. Victoria în cea mai dură competiție de rally-raid din lume a venit la prima participare în calitate de constructor. Legendarul pilot Nasser Al-Attiyah a reușit să obțină, cu această ocazie, ce-l de-al șaselea său titlu în Raliul Dakar, publică ProMotor.

Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026 cu echipajul format din pilotul Nasser Al-Attiyah și copilotul Fabian Lurquin. Succesul vine după aproape două săptămâni de probe extreme în Arabia Saudită, pe nisip, stâncă și macadam. Traseul din acest an a fost considerat de mulți piloți unul dintre cele mai dificile din ultimii ani, publică ProMotor.

Sandriders a făcut legea în competiție

Pentru Dacia, victoria confirmă fiabilitatea prototipului Sandriders, dar și că strategia în alegerea piloților a fost corectă. Încă din momentul în care a decis să concureze pentru Dacia, Nasser Al-Attiyah a spus că prototipul Sandriders poate câștiga Dakar în 2026. Pentru Dacia, succesul este cu atât mai mare cu cât aceasta a fost prima participare la Raliul Dakar în calitate de constructor.

Dacia câștigă Raliul Dakar 2026 la prima participare

Pentru Al-Attiyah, succesul din 2026 reprezintă încă o confirmare a statutului său de legendă a Dakarului. Este cel de-al șaselea titlu, după cele câștigate în 2011, 2015, 2019, 2022 și 2023.

Mașina cu care Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026 este un prototip dezvoltat conform regulamentului FIA pentru categoria Ultimate.

Cu un design al caroseriei inspirat din ADN-ul de serie al mărcii se află o platformă construită special pentru anduranță extremă.

