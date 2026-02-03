Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Dăncilă denunță presiuni din partea multinaționalelor cât a fost premier: Angajații erau trimiși la protest de conducătorii companiilor

Dăncilă denunță presiuni din partea multinaționalelor cât a fost premier: Angajații erau trimiși la protest de conducătorii companiilor

03 feb. 2026, 15:30, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitată în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, Viorica Dăncilă a făcut dezvăluiri explozive din perioada când a fost premier al României. Politiciana a arătat că multinaționalele făceau presiuni accelerate pentu a-și apăra interesele, mobilizându-și propriii angajați la proteste. 

Angajații sunt trimiși ca să protesteze pentru măsurile pe care le ia Guvernul, a arătat fostul premier PSD. Viorica Dăncilă a asigurat că are informații din surse sigure că multinaționalele și-au chemat angajații la proteste în cauzele care le serveau direct interesele.

Deși lua măsuri bune, Dăncilă se confrunta cu Piața Victoriei plină

Luam măsuri bune pentru România și Piața Victoriei în permanență era plină. Știu sigur că acolo erau și oameni trimiși de multinaționale, pe care le-am nemulțumit, pentru că s-au învățat ca ceea ce spun să fie luat în considerare. Ca ceea ce spun multinaționalele să fie considerat mai important decât ceea ce este bine pentru popor, a rememorat fostul premier.

Viorica Dăncilă a mai subliniat că surse sigure din companii cunoscute îi confirmau acest tip de presiune.

Am vorbit cu anumite persoane care lucrau în mediul privat, la mari companii și spuneau că sunt trimiși să protesteze pentru deciziile pe care le ia Guvernul și cu care multinaționalele nu se simt confortabil. Dar acest lucru pentru mine era mai puțin important, mai important era să aduc bani la bugetul de stat și să-i folosesc pentru cetățeni și pentru România

O decizie luată extrem de discret

Așa cum a scris Gândul (Detalii AICI), Guvernul a dat în mare secret o lege care ajută marile companii, înlesnindu-le repatrierea profitului. Vineri, 30 ianuarie, Guvernul României a dat o ordonanță prin care a abrogat articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita anterior deductibilitatea cheltuielilor între firme afiliate nerezidente la 1%. Decizia, practic, permite companiilor multinaționale să deducă cheltuieli mai mari pentru consultanță, management sau servicii similare prestate de firmele lor din afara României. Mai grav este faptul că măsura a fost adoptată prin ordonanță de urgență, fără dezbatere publică.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Guvernul multinaționalelor! Românii, cocoșați de taxe și impozite, se pregătesc de cele mai sărace sărbători. Companiile primesc un cadou nesperat pe final de an: Bolojan le înjumătățește impozitul

