Alegerile din Ungaria, din luna aprilie a acestui an, ar putea veni cu o surpriză de proporții. Sondajele recente arată o cursă extrem de strânsă între partidul premierului Viktor Orban și cel al opozantului Péter Magyar.

Potrivit unui sondaj recent realizat de Centrul de Cercetare 21, între 28 ianuarie și 2 februarie, și publicat de 24.hu, partidul Tisza (condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar n.r.) are un avans de 7 puncte procentuale față de Fidesz în rândul întregii populații, un avans de 10 puncte procentuale în rândul celor au drept de vot și un avans de 16 puncte procentuale în rândul celor care sunt siguri că vor vota.

Mai exact, diferența dintre Partidul Tisza și Fidesz s-a redus ușor, partidul de opoziție având 35% din totalul populației, iar partidul de guvernământ 28%.

În decembrie, diferența dintre cele două partide majore era de opt procente. Conform datelor de la Centrul de Cercetare 21, nu a existat nicio schimbare semnificativă în cazul celorlalte partide, sprijinul pentru Mi Hazánk rămânând la 5%, iar popularitatea DK și MKKP la aproximativ 2-3%. Rezultatele sondajului indică, astfel, o victorie sigură pentru Tisza. Tisza ar putea câștiga aproximativ 116 locuri, Fidesz (inclusiv reprezentantul minorității etnice) 75, iar Mi Hazánk 8, conform estimărilor Centrului de Cercetare 21.

Sondajul a fost realizat în rândul a 1.000 de respondenți și publicat de 24.hu.

Orban, cel mai longeviv premier din Europa

Orbán, care este la putere în Ungaria de 15 ani consecutivi, este cel mai longeviv premier din Europa. În primă fază, Orbán a servit ca prim-ministru pentru prima dată între 1998 și 2002. După o lungă perioadă, acesta a revenit la conducerea executivului în 2010. De atunci, acesta a câștigat patru mandate consecutive: 2010, 2014, 2018 și 2022.

Înaintea următoarelor alegeri din Ungaria, din aprilie 2026, premierul maghiar pare însă să se confrunte cu câteva obstacole. Comunitatea LGBTQ a devenit unul dintre ele, după ce partidul său, Fidesz, a aprobat o lege care vizează interzicerea desfășurării celebrelor parade „Pride“. Și apropierea constantă față de Moscova reprezintă un obstacol pe scena politică europeană, la fel și respingerea pactului UE privind migrația.

Fidesz a fost fondat în 1988 ca o mișcare liberală de tineret, jucând un rol important în tranziția Ungariei de la comunism la democrație. Sub conducerea lui Orbán, partidul a pivotat treptat spre dreapta conservatoare, naționalistă și creștin-democrată.

