06 ian. 2026, 11:56, Actualitate
Intervenție de foc pentru salvamontiști. Au salvat 76 de persoane, în ultimele 24 de ore

Sunt zile de foc pentru salvamontiști. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 73 de apeluri la Dispeceratul Național Salvamont prin intermediul cărora s-a solicitat intervenție de urgență. Potrivit datelor furnizate de reprezentanți, 76 de persoane au fost salvate. Treizeci de turiști au ajuns la spital.

Salvamontișii au avut zile de foc, încă de la începutul anului 2026. În ultimele 24 de ore, 76 de persoane au fost salvate de echipele de intervenție, iar 30 dintre acestea au ajuns la spital, arată Mediafax. Printre cei mai solicitați au fost salvamontiștii din județul Maramureș, fiind înregistrate 16 apeluri în ultimele 24 de ore.

Zeci de apeluri către salvamontiști

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 73 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

☎ 16 apeluri pentru Salvamont Maramureș,
☎ 7 apeluri pentru Salvamont Gorj,
☎ 7 apeluri pentru Salvamont Predeal,
☎ 5 apeluri pentru Salvamont Lupeni,
☎ 4 apeluri pentru Salvamont Alba,
☎ 4 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,
☎ 4 apeluri pentru Salvamont Neamț,
☎ 4 apeluri pentru Salvamont Voineasa,
☎ 4 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei,
☎ 3 apeluri pentru Salvamont Bihor,
☎ 3 apeluri pentru Salvamont Prahova,
☎ 3 apeluri pentru Salvamont Mureș,
☎ 2 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,
☎ 2 apeluri pentru Salvamont Cluj,
☎ 2 apeluri pentru Salvamont Sibiu,
☎ 2 apeluri pentru Salvamont Suceava,
☎ 1 apel pentru Salvamont Harghita”, transmit reprezentanții Salvamont Romania.

Intervenție la Bistrița, sâmbătă, 3 ianuarie 2026 – caz medical într-o zonă greu accesibilă din localitatea Răcăteșu, comuna Târlișua

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 58 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice de la munte.

„În cazul acestor intervenții au fost salvate 76 de persoane. Dintre acestea, 30 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 58 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte”, transmite Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont, pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto / ISU Bistrița

