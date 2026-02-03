Prima pagină » Actualitate » Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei din București. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță

Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei din București. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță

Nicolae Oprea
03 feb. 2026, 15:30, Actualitate

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a făcut, marți, un anunț important despre una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură din București. Este vorba de Pasajul Apărătorii Patriei, despre care edilul spune că va fi finalizat în acest an.  

„Am spus, zilele trecute, că până la finalul acestui an, vom circula și pe pasajul Apărătorii Patriei și întăresc această afirmație!

În șantier lucrurile merg strună, la fel cum se întâmplă și în fabrica din București unde se realizează tablierul metalic pe care va fi așezată calea de rulare a podului”, a anunțat, marți, Daniel Băluță.

„Vorbim de un pasaj foarte important care, împreună cu Pasajul Europa Unită şi cu pasajul ce se va construi peste Șoseaua Olteniţei, va închide inelul median de circulaţie al Capitalei şi va face legătura între nordul şi sudul oraşului”, declara Daniel Băluţă, în 2025, în cadrul unei conferințe de presă organizată la șantierul pasajului.



Edilul a mai precizat că pe acest pasaj va trece o nouă linie de tramvai, care va pleca de pe Șoseaua Giurgiului și va ajunge până în Pipera.

„Totodată, pasajul va deveni un nod multimodal de transport public. Staţiile de tramvai de pe pasaj vor fi conectate cu staţia de metrou Apărătorii Patriei cu lift și escalatoare, dar şi cu staţiile de transport public de la sol. Am început cu exproprierile, pe care le-am făcut împreună cu Primăria Capitalei, am continuat cu relocarea utilităţilor şi am început să lucrăm la infrastructura de rezistenţă a pasajului, pentru care s-au folosit doar până la ora asta 770 de tone de armătură şi s-au turnat peste 6.000 de metri cubi de beton până acum. Am comandat tablierul, pe care-l vom monta la începutul anului viitor, pentru ca cel mai târziu la finalul anului 2026 să putem circula pe acest pasaj”, a spus Băluţă.

Pasajul costă circa 20 de milioane de euro

Potrivit edilului, valoarea investiţiei este de aproximativ 20 de milioane de euro, bani proveniţi din bugetul local al Sectorului 4.

Lucrările pentru devierea rețelelor de utilități, pentru construirea Pasajului Apărătorii Patriei, au început în primăvara anului 2024.

Constructorul desemnat este Asocierea Concelex, Omega Star Systems, Alpenside, Luxten și PAB România.

