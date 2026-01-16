Mai mulți tineri care s-au luat la bătaie într-un mall din Pitești au fost reținuți de poliție. Asupra unuia dintre scandalagii a fost găsit și un cuțit. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Aparent, a fost vorba de un conflict spontan.

Surse din anchetă afirmă că scandalul a izbucnit fără un motiv propriu-zis. Cei 11 tineri s-au luat la bătaie în mall-ul din Pitești. Tinerii, cu vârste între 16 și 20 și 5 de ani, sunt în acest moment reținuți.

Conflictul a izbucnit într-o seară, la etajul superior al mall-ului, în zona în care erau restaurantele. Asupra unuia dintre ei a fost găsit un cuțit. Un client, martor, a sunat la 112, și le-a spus polițiștilor că s-au luat la bătaie mai mulți băieți în acel centru comercial, însă până în momentul în care polițiștii au ajuns acolo, aceștia reușiserăsă fugă.

A fost găsit un singur bărbat, însă acesta nu a vrut să dea detalii cu privire la persoanele care au fost implicate în acest conflict. Ulterior, cu toții au fost găsiți, au fost reținuți pentru 24 de ore. Vineri, cei 11 tineri urmează să ajungă în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

