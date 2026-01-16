Prima pagină » Actualitate » VIDEO | Bătaie generală într-un mall din Pitești. 11 tineri au fost reținuți cu propunere de arestare

VIDEO | Bătaie generală într-un mall din Pitești. 11 tineri au fost reținuți cu propunere de arestare

16 ian. 2026, 13:12, Actualitate

Mai mulți tineri care s-au luat la bătaie într-un mall din Pitești au fost reținuți de poliție. Asupra unuia dintre scandalagii a fost găsit și un cuțit. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Aparent, a fost vorba de un conflict spontan.

Surse din anchetă afirmă că scandalul a izbucnit fără un motiv propriu-zis. Cei 11 tineri s-au luat la bătaie în mall-ul din Pitești. Tinerii, cu vârste între 16 și 20 și 5 de ani, sunt în acest moment reținuți.

Conflictul a izbucnit într-o seară, la etajul superior al mall-ului, în zona în care erau restaurantele. Asupra unuia dintre ei a fost găsit un  cuțit. Un client, martor, a sunat la 112, și le-a spus polițiștilor că s-au luat la bătaie mai mulți băieți în acel centru comercial, însă până în momentul în care polițiștii au ajuns acolo, aceștia reușiserăsă fugă.

A fost găsit un singur bărbat, însă acesta nu a vrut să dea detalii cu privire la persoanele care au fost implicate în acest conflict. Ulterior, cu toții au fost găsiți, au fost reținuți pentru 24 de ore. Vineri, cei 11 tineri urmează să ajungă în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Recomandarea autorului: VIDEO | Bătaie în toată regula într-un mall din București. De unde a pornit conflictul

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE 15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață
13:16
15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață
ULTIMA ORĂ Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze”
12:59
Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze”
FLASH NEWS Mesajul care i-a adus unui bucureştean două amenzi în valoare de 1.200 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală
12:28
Mesajul care i-a adus unui bucureştean două amenzi în valoare de 1.200 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală
CONTROVERSĂ Toni Neacșu explică de ce noua amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților nu va mai provoca valuri de revoltă și acuzații politice
12:09
Toni Neacșu explică de ce noua amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților nu va mai provoca valuri de revoltă și acuzații politice
ACTUALITATE O româncă din Italia riscă să-și piardă singura locuință, o rulotă abandonată. Comunitatea locală se solidarizează pentru Sucarina
12:08
O româncă din Italia riscă să-și piardă singura locuință, o rulotă abandonată. Comunitatea locală se solidarizează pentru Sucarina
ULTIMA ORĂ Fostul şef al Curţii Constituţionale spune că a patra amânare a pensiilor speciale are justificare, de data aceasta
12:03
Fostul şef al Curţii Constituţionale spune că a patra amânare a pensiilor speciale are justificare, de data aceasta
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de „agenți de unică folosință”, recrutați online de către Moscova
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
(P) Halate de baie pufoase vs. subțiri: Cum îl alegi pe cel potrivit pentru tine

Cele mai noi

Trimite acest link pe