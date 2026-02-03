Prima pagină » Sport » Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital, prin intermediul FRF: ”Este un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”

03 feb. 2026, 15:30, Sport
Mircea Lucescu a transmis un mesaj de pe patul spitalului, în contextul informațiilor apărute marți în spațiul public, potrivit cărora acesta s-ar confrunta cu probleme grave de sănătate. Antrenorul echipei naționale a subliniat că nu sunt motive de îngrijorare în privința stării sale medicale. 

Tehnicianul se află internat într-un spital din București având o infecție, a comunicat Federația Română de Fotbal (FRF). ”Il Luce” a trimis un scurt mesaj prin intermediul portalului FRF.

Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a transmis antrenorul echipei naționale de fotbal.

FRF a oferit câteva detalii despre Lucescu

De altfel, FRF a menționat că nu s-a pus niciodată problema ca Mircea Lucescu să fie transferat către o unitate medicală din străinătate.

„Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă. Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate”, a scris Federația Română de Fotbal.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată, scrie la finalul mesajului de pe portalul FRF.

