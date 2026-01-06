Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani

Doi membrii ai prolificei grupări infracționale „Panterele Roz” au fost capturați în Bulgaria, respectiv Croația, pentru furtul a bijuterii în valoare de aproape 580.000 de euro, dintr-un magazin din Halkidiki. Incidentul a avut loc la data de 2 septembrie 2025, într-un complex turistic cu mai multe buticuri de lux, transmite publicația skai.gr.

Infractorii au fost dați în urmărire internațională, după ce au furat ceasuri și bijuterii. Cazul a fost anchetat de agenții din cadrul departamentului de Poliției de Crimă Organizată din nordul Greciei. În urma investigațiilor, au fost identificați cetățeni greci. Este vorba de un bărbat de 48 de ani și unul de 46 de ani, care au fost prinși în Bulgaria, respectiv Croația.

Gruparea „Panterele Roz”, una dintre cele mai periculoase din zona Balcanilor

Gruparea „Panterele Roz” acționează din 2003 și face parte din structura grupărilor infracționale transfrontaliere din zona Balcanilor, specializate în furtul bijuteriilor. Aceste grupări sunt cunoscute pentru organizarea riguroasă, adaptabilitate și metode inovative de acțiune.

Potrivit anchetei Departamentului de Urmărire a Infracțiunilor împotriva Vieții și Proprietății, cu asistența ofițerilor de poliție ai Departamentului de Urmărire și Investigare a Infracțiunilor din Polygyros, Halkidiki, precum și prin cooperarea polițienească internațională și schimbul de informații cu autoritățile străine din țările europene și EUROPOL, patru membri ai organizației criminale au fost activi pe teritoriul grec în perioada 20 august – 2 septembrie 2025, cu scopul de a comite jaful de la magazinul de bijuterii.

Cum au reușit infractorii să fure bijuterii de 580.000 de euro

În ceea ce privește modul lor de acțiune, membrii organizației criminale au intrat în Grecia din străinătate în momente diferite și au folosit documente de călătorie false. Acești au închiriat, apoi, vehicule, pe care au aplicat numere de înmatriculare furate, cu scopul de a împiedica detectarea lor de către autorități.

Pentru a-și atinge scopul, infractorii s-au familiarizat cu zona și, astfel, au putut realiza un plan detaliat al jafului din magazinul de bijuterii. Aceștia s-au folosit și de vehicule mici, precum și scuterele electrice.

În timpul jafului, bărbatul în vârstă de 48 de ani, împreună cu un complice necunoscut, au imobilizat sub amenințarea armei doi angajați și au sustras ceasuri de lux și obiecte de valoare, în valoare totală de 579.805,75 euro.

Totodată, bărbatul în vârstă de 46 de ani, împreună cu o complice necunoscută, s-au prefăcut a fi potențiali clienți și au monitorizat zona înconjurătoare.

Se menționează că bărbatul în vârstă de 48 de ani este căutat în Elveția pentru cazuri de spargeri din locuințe. De asemenea, cei doi sunt anchetați și în alte țări europene în 2024 și 2025, pentru presupusa participare la cazuri similare de jaf armat.

În prezent, se așteaptă decizia autorităților judiciare competente privind extrădarea celor doi cetățeni în Grecia.

FOTO/VIDEO: X