Detaliul tehnic care ar fi provocat teribilul accident al suporterilor PAOK Salonic. Sistemul Lane Assist ar fi blocat volanul microbuzului

28 ian. 2026, 16:20, Actualitate

Unul dintre supraviețuitorii accidentului rutier în care au fost implicați fani ai PAOK a relatat medicilor că, imediat după depășire, direcția autovehiculului ar fi devenit imposibil de controlat din cauza intervenției sistem de asistență Lane Assist, relatează publicația ertnews.gr.

Un detaliu tehnic ar putea schimba direcția anchetei în cazul accidentului rutier mortal în care au fost implicați suporteri ai PAOK, produs în vestul României, publică Stiripe surse.ro. Potrivit unei dezvăluiri apărute în Grecia, unul dintre supraviețuitori a vorbit despre un posibil blocaj al direcției în timpul unei depășiri, înainte ca autovehiculul să părăsească carosabilul.

Microbuzul în care se aflau suporterii lui PAOK a intrat într-o depășire și s-au ciocnit frontal de un TIR care venea din sens opus. Vizibil șocat, medicul Dimitris Koukoulas a declarat că unul dintre răniți i-a spus că volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului lane assist.

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza lane assistant”, ar fi spus unul dintre suporterii PAOK răniți despre accidentul rutier mortal din România medicului grec care s-a aflat la fața locului, după cum acesta a dezvăluit într-un interviu acordat ERT.

Ce este sistemul Lane Assist

Lane Assist este un sistem de asistență pentru șofer conceput să prevină părăsirea accidentală a benzii de rulare. Acesta folosește o cameră video montată de obicei în zona oglinzii retrovizoare pentru a monitoriza marcajele de pe drum.

Sistemul funcționează în două moduri principale:

Pasiv (Lane Departure Warning): Te avertizează prin semnale sonore, vizuale sau vibrații în volan dacă mașina se apropie prea mult de linia de demarcare fără ca tu să fi semnalizat.

Activ (Lane Keep Assist): Dacă nu reacționezi la avertizări, sistemul intervine direct asupra direcției (sau uneori asupra frânelor) pentru a readuce mașina în centrul benzii.

Ultimul meci

Victimele accidentului grav produs marți în Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți, erau suporteri ai echipei PAOK Salonic, scrie presa din Grecia.

Vehiculul, care transporta 10 pasageri, plecase din Grecia și se îndrepta spre Franța, unde suporterii intenționau să asiste joi la meciul din Europa League dintre PAOK și Lyon, potrivit ekathimerini.com.

Un suporter grec a agresat un jurnalist de față cu prefectul județului Timiș, care nu a intervenit. Un echipaj de poliție a acționat

