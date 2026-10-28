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Casa Națională de Pensii Publice are un nou șef. Cine este Vasilica-Valentina Robu

Olga Borșcevschi
Casa Națională de Pensii Publice are un nou șef. Cine este Vasilica-Valentina Robu
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Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) are, începând de miercuri, un nou președinte tehnocrat. Premierul Luca Niculescu a numit-o în funcție pe Vasilica-Valentina Robu, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial. Numirea vine la opt zile după demisia predcesorului ei. Nicolae Giugea, fost deputat liberal, a recunțat pe 20 octombrie la conducerea Casei Naționale de Pensii Publice. Plecarea lui a venit după ce PNL a decis să treacă în opoziție.

Originară din Vaslui, unde a condus și Casa Județeană de Pensii, Vasilica-Valentina Robu a lucrat la toată legislația din Executiv care a vizat domeniul pensiilor în ultimii 8-9 ani.

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„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Vasilica-Valentina Robu se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și președinte al Consiliului de administrație pentru un mandat de 5 ani”, se arată în decizia publicată miercuri în Monitorul Oficial.

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