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Cine este PPR, partidul care anunță proteste pentru susținerea lui Călin Georgescu. Este condus de un fost deputat AUR, condamnat la 2 ani de închisoare, după ce a bătut un șofer

Cine este PPR, partidul care anunță proteste pentru susținerea lui Călin Georgescu. Este condus de un fost deputat AUR, condamnat la 2 ani de închisoare, după ce a bătut un șofer
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Partidul Patrioții Poporului Român (PPR), care anunță proteste în Piața Victoriei pentru susținerea lui Călin Georgescu, este o formațiune politică înființată în 2022, care își propune să promoveze suveranitatea națională, valorile tradiționale și dezvoltarea economiei românești.

Partidul este condus de Mihai Lasca, fost deputat ales în 2020 pe listele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Acesta a devenit celebru, după ce, în 2023, a susținut o declarație politică la tribuna Camerei Deputaților, intitulată Ieșirea din NATO – singura șansă de a evita intrarea României în război!”. Mihai Lasca a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce, în 2019, a bătut un șofer în trafic, însă a fost cercetat și de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat

PPR a revenit în atenția publică după ce a anunțat organizarea unor proteste în Piața Victoriei din București, pe 14 și 15 noiembrie 2026, în sprijinul lui Călin Georgescu. Reprezentanții formațiunii au transmis că manifestațiile sunt dedicate susținerii acestuia și apărării libertăților cetățenești.

De remarcat că astfel de manifestații nu au fost organizate de partidele apropiate în mod tradițional de Călin Georgescu, AUR sau POT, ci de mult mai puțin cunoscutul PPR.

Mihai Lasca, de la AUR la conducerea PPR

Mihai Lasca a intrat în Parlament în urma alegerilor din 2020, când a obținut un mandat de deputat în județul Bihor pe listele AUR. În martie 2021, a devenit deputat neafiliat, după ce a părăsit formațiunea. Ulterior, s-a implicat în dezvoltarea PPR, partid pe care îl conduce.

Formațiunea a fost înregistrată în 2022 și este implicată în viața politică prin activități publice, mesaje politice și participare la alegeri.

Mihai Lasca, politicianul certat cu legea

Mihai Lasca a fost implicat în mai multe dosare penale. În august 2019, acesta a fost acuzat că a blocat în trafic un șofer și l-a agresat fizic. În iunie 2021, Curtea de Apel Oradea l-a condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare și la 120 de zile de muncă în folosul comunității pentru loviri și alte violențe.

Lasca a fost cercetat și într-un dosar instrumentat de DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat și traficul de migranți, pentru fapte presupus comise începând din 2012. În iulie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat în acest dosar, iar în octombrie 2024 achitarea a rămas definitivă, după ce instanța supremă a respins apelul procurorilor.

Suveranitate națională, familie tradițională și credință

Pe site-ul oficial, PPR își prezintă drept piloni credința în Dumnezeu, libertatea individuală, familia tradițională și suveranitatea națională. Formațiunea susține că statul român trebuie să aibă o autonomie mai mare în luarea deciziilor interne și externe și că interesele naționale trebuie să primeze în raport cu presiunile din afara țării. Programul partidului cuprinde 11 direcții de acțiune, de la sănătate și educație până la economie, agricultură, justiție și securitate națională.

În domeniul sănătății, PPR propune investiții în spitale, dezvoltarea unei rețele de farmacii românești și respingerea vaccinării obligatorii. În educație, formațiunea susține consolidarea școlilor profesionale și promovarea valorilor tradiționale, dar propune și eliminarea din programa școlară a unor teme pe care le consideră ideologice.

În privința familiei, partidul promovează modelul tradițional și propune măsuri financiare pentru sprijinirea mamelor care își cresc copiii în primii ani de viață.

Ce propune PPR pentru economie și agricultură

În plan economic, formațiunea susține protejarea întreprinderilor românești, stimularea producției interne și dezvoltarea sectoarelor considerate strategice, precum agricultura, energia și industria prelucrătoare. Programul include facilități pentru firmele autohtone, sprijinirea exporturilor și măsuri pentru reducerea dependenței economice de exterior. Partidul propune, de asemenea, schimbări în statutul Băncii Naționale a României, pentru a o subordona Guvernului, precum și garantarea prin Constituție a dreptului de a utiliza numerar.

În agricultură, PPR susține sprijinirea producătorilor români, a micilor fermieri și a rețelelor locale de distribuție. Formațiunea propune dezvoltarea circuitelor scurte de comercializare, promovarea produselor autohtone și introducerea unor reguli suplimentare privind etichetarea alimentelor.

PPR propune neutralitatea României și retragerea din NATO

Una dintre cele mai importante componente ale programului formațiunii privește politica externă și securitatea națională. PPR propune adoptarea neutralității României prin Constituție și retragerea țării din NATO. Programul prevede, de asemenea, solicitarea plecării trupelor străine de pe teritoriul României și redirecționarea unor resurse către dezvoltarea capacităților proprii de apărare.

În relația cu Uniunea Europeană, partidul susține apărarea suveranității naționale și o autonomie mai mare în luarea deciziilor. Totodată, propune reluarea relațiilor diplomatice și economice cu state precum Rusia și China.

Aceste poziții plasează formațiunea în zona politică suveranistă și național-conservatoare, cu o abordare critică față de integrarea euroatlantică în forma actuală.

Rezultate electorale: sub 1% la parlamentarele din 2024

La alegerile parlamentare din decembrie 2024, PPR a obținut 0,44% din voturi pentru Camera Deputaților și 0,52% pentru Senat, fără să intre în Parlament. Datele au fost publicate de Agerpres pe baza rezultatelor scrutinului.

Rezultatul arată că, la nivel național, formațiunea nu a reușit să atragă un electorat suficient pentru a depăși pragul parlamentar. PPR a participat separat la alegeri, după ce a anunțat că nu va candida pe listele altor partide.

În 2025, Mihai Lasca a candidat pentru funcția de primar al Capitalei, însă a obținut doar 483 de voturi.

Susținere pentru Călin Georgescu și apeluri la protest

În ultimele săptămâni, PPR și președintele său au transmis mesaje publice de susținere pentru Călin Georgescu și au criticat măsurile judiciare care îl vizează. În anunțul privind manifestațiile din 14 și 15 noiembrie, partidul afirmă că dorește să mobilizeze oamenii în apărarea libertății lui Georgescu și a drepturilor cetățenești.

Formațiunea susține că măsurile luate împotriva acestuia reprezintă o formă de persecuție politică. Această interpretare aparține partidului și trebuie diferențiată de situația juridică a lui Georgescu, care se stabilește în cadrul procedurilor judiciare.

Prin susținerea publică a lui Călin Georgescu și organizarea protestelor anunțate, PPR pare că încearcă să atragă simpatizanți din zona suveranistă și să își consolideze vizibilitatea publică. Rămâne de văzut în ce măsură această strategie se va reflecta în participarea la manifestații și în rezultatele electorale viitoare.

Comentarii 1
  • Filip Viorel

    Călin Georgescu este susținut doar de indivizi certați cu legea. Mihai Lasca, președintele PPR, condamnat definitiv pentru că a bătut un șofer în trafic, se pretinde acum mare susținător al familiei tradiționale și al moralei. Georgescu arestat pentru grup infracțional, Lasca cercetat și el pentru grup infracțional organizat. Acești indivizi nu au nicio treabă cu interesul național, ci ar trebui să fie direct în gulagurile rusești pe care le tot admiră!

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