Scandal în fața sălii de judecată unde se decide viitorul lui Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil au luat cu asalt Curtea de Apel. Jandarmii îndeamnă la calm

Peste 100 de susținători ai lui Călin Georgescu au intrat miercuri, 28 octombrie, în sediul Curții de Apel București, unde este judecată contestația făcută de procurorii DIICOT la decizia Tribunalului București, care a respins prelungirea măsurii de arest preventiv pentru o perioadă de încă 30 de zile. Aceștia s-au mobilizat în fața sălii de judecată unde se decide viitorul fostului prezidențiabil și au început să scandeze mesaje precum „Călin, te iubim!”. O parte dintre susținătorii care se află în mulțime îndeamnă la calm. Între timp, peste 200 de persoane se află în stradă, pe Splaiul Independenței, și continuă să scandeze mesaje de susținere pentru Călin Georgescu.

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Conform informațiilor transmise de reporterul Gândul, susținătorii au fost legitimați la intrarea în instituție și au fost nevoiți să renunțe la obiecte contondente precum steaguri sau pancarte. Susținătorii fostului prezidențiabil s-au răsfirat pe holurile Curții de Apel, însă o parte dintre aceștia au decis să șe așeze chiar pe scara principală a instituției. Mai apoi, susținătorii s-au mobilizat în fața sălii de judecată.

A început ședința crucială. S-ar putea ajunge din nou la scenariul completului de divergență, care a decis ca Georgescu să rămână închis

Ședința în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat din spatele gratiilor sau dacă mai rămâne în Arestul Central pentru încă 30 de zile a început la ora 17:00. Există posibilitatea să se repete scenariul completului de divergență, care a decis ca fostul prezidențiabil să rămână închis.

În noaptea zilei de miercuri, la ora 23.59, expiră mandatele de arestare preventivă pentru 30 de zile emise inițial tot de Curtea de Apel București, urmare unui scenariu similar, în care Tribunalul București a respins propunerea anchetatorilor iar Curtea a stabilit definitiv că cei doi trebuie trimiși după gratii.

Călin Georgescu a ajuns să aibă 5 dosare penale în timp ce se afla în arestul preventiv

În cele 30 de zile de când e în arest preventiv, Călin Georgescu a mai ajuns inculpat în două dosare penale. Primul dosar nou este tot orchestrat de DIICOT.

Se referă la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și la tentativă de alterare a datelor informatice și de perturbare a sistemelor informatice.

Potrivit anchetatorilor, pe 26 septembrie, la cererea lui Georgescu, un bărbat de 35 de ani ar fi scanat vila din Mogoșoaia ca să găsească tehnica de înregistrare instalată de anchetatori.

Asta s-a întâmplat la cinci zile după percheziția din 21 septembrie. Procurorii spun că rezultatul urmărit nu s-a produs din motive independente de voința lor. Percheziții în acest dosar au avut loc la data de 21 octombrie.