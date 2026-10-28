15 restaurante din Sardinia le cer familiilor să renunțe la telefoane la masă, într-un program-pilot de o lună care încurajează conversațiile dintre părinți și copii

Cincisprezece localuri participă la un program-pilot menit să încurajeze părinții și copiii să vorbească în timp ce iau masa în oraș.

Un grup de restaurante din Sardinia le interzice familiilor să folosească telefoane și alte dispozitive la masă, în încercarea de a încuraja conversațiile.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Inițiativa, numită „A tavola senza schermi” sau „La masă fără ecrane”, este coordonată de Anna Cau, responsabila pentru protecția drepturilor copiilor de pe insula italiană. Aceasta face parte dintr-o campanie menită să limiteze utilizarea excesivă a ecranelor în rândul copiilor și să încurajeze interacțiunea în timpul meselor, relatează The Guardian.

Părinții și copiii lor vor trebui să își pună telefoanele deoparte atunci când iau masa în oricare dintre cele 15 restaurante care s-au oferit voluntar să participe la program, în cadrul unui proiect-pilot de o lună, care începe săptămâna viitoare.

Cau, fost magistrat specializat în justiția juvenilă, a declarat: „Ideea nu este să ne bazăm exclusiv pe interdicții sau să punem întreaga responsabilitate pe umerii părinților, ci să ne asigurăm că mediul în care trăim îi sprijină pe părinți în rolul lor și îi ajută pe minori să se integreze în societate.

„Avem nevoie de contexte din lumea reală care să consolideze și să susțină viața atât a adulților, cât și a copiilor. Această inițiativă reprezintă un pas mic în cadrul unei filosofii mai ample care îmi ghidează abordarea acestei probleme extrem de complexe.”

Jocuri și desene pentru a încuraja dialogul dintre părinți și copii

După ce familiile își predau dispozitivele, personalul restaurantelor le va oferi un „kit de reconectare”, care conține jocuri și desene. Kitul, conceput de federația italiană a medicilor pediatri, urmărește să-i ajute pe cei cu vârste sub 18 ani să înceapă conversații cu părinții lor, de exemplu, împărtășind povești despre cum le-a decurs ziua.

Kitul include o broșură care prezintă riscurile expunerii digitale excesive și sfaturi pentru gestionarea utilizării rețelelor sociale acasă.

„Restaurantele vor oferi o activitate alternativă sub forma unui joc, menit să încurajeze interacțiunea”, a declarat Cau. „Evident, jocurile sunt structurate astfel încât să aibă limite de timp, în contextul unui prânz sau al unei cine la restaurant.”

Cau a lucrat la acest program împreună cu filiala din Sardinia a Fipe-Confcommercio, o asociație care reunește sectoarele alimentației publice, turismului și divertismentului.

Emanuele Frongia, președintele federației de pe insulă, a declarat că cele 15 restaurante au acceptat cu promptitudine să participe. Planul este ca inițiativa să fie extinsă pe bază de voluntariat.

„Restaurantele joacă un rol esențial în cultivarea intimității pe care familiile o redescoperă atunci când iau masa în oraș”, a declarat Frongia. „Cu toate acestea, observăm tot mai des că, în aceste momente, conversațiile animate sunt înlocuite de perioade lungi de tăcere, în timp ce oamenii se uită la dispozitivele lor. Adesea, unui copil i se dă un astfel de dispozitiv pentru a fi ținut liniștit.”