Consiliul Județean Prahova intervine în scandalul tabloului de Grigorescu evaluat la 3,5 lei. Cine răspunde

Consiliul Județean Prahova a dat publicității un răspuns la declarațiile președintelui PNL Prahova, Mircea Roșca, privind evaluarea patrimoniului Muzeului Județean de Artă. Vă reamintim că un tablou de Nicolae Grigorescu a fost evaluat la doar 3,50 lei la Muzeul Județean de Artă din Ploiești. O altă lucrare a pictorului a fost estimată la peste 868.000 de lei.

Ulterior, ministra Culturii, Ioana Ciocan, a explicat că evaluarea greșită ar fi fost cauzată de o eroare umană apărută în urma denominării. Tabloul se află în depozitul muzeului, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean. Astăzi, 28 octombrie, Consiliul Județean Prahova a transmis un comunicat de presă privind această speță.

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CJ Prahova explică faptul că tabloul „Peisaj” de Nicolae Grigorescu a fost evaluat ultima dată în 1989, la 35.000 de lei vechi, sumă devenită 3,50 lei după denominarea din 2005. Curtea de Conturi a semnalat că valoarea contabilă nu a mai fost actualizată. Potrivit conducerii muzeului, reevaluările au fost întrerupte în 2017, din lipsă de fonduri.

„Consiliul Județean Prahova ia act de declarațiile publice ale președintelui PNL Prahova, domnul Mircea Roșca, privind tabloul „Peisaj” de Nicolae Grigorescu, înregistrat în contabilitatea Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” la 3,50 lei. Împărtășim aprecierea că patrimoniul cultural al Prahovei trebuie protejat. Tocmai de aceea, dezbaterea publică trebuie să pornească de la date corecte. Ce a constatat Curtea de Conturi. Raportul de audit financiar nr. 69662/12.10.2026, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 949/29.09.2026, semnalează bunuri culturale mobile înregistrate la valori contabile neactualizate. Tabloul „Peisaj”, ulei pe pânză de 26,5 x 45 cm, a intrat în patrimoniul muzeului la 29 decembrie 1975, prin achiziție de la Georgeta Oțetea, la prețul de 15.000 de lei. Lucrarea a fost reevaluată în 1989 la 35.000 de lei, sumă convertită la 3,50 lei prin denominarea monedei naționale din 2005, realizată de Ministerul Finanțelor. Ultima reevaluare a tabloului datează, așadar, din 1989. Pentru comparație, „Peisaj cu bordei”, al aceluiași artist, a fost evaluat în 2011 la 868.575 de lei. Potrivit directorului muzeului, evaluările au fost realizate până în 2017 și apoi întrerupte din lipsă de fonduri”, transmite CJ Prahova.

Cine avea obligația să solicite fondurile și de când persistă situația?

CJ Prahova susține că muzeul nu a solicitat fonduri pentru reevaluarea operelor de artă și nici nu a inclus această cheltuială în documentațiile bugetare. Potrivit instituției, conducerea Consiliului Județean nu fusese informată despre valorile neactualizate și necesarul de finanțare.

Totodată, consiliul județean afirmă că valoarea de 3,50 lei a tabloului a rămas neschimbată timp de decenii, inclusiv în mandatele administrațiilor anterioare. Instituția susține că responsabilitatea pentru lipsa reevaluării revine tuturor celor care au avut atribuții în această perioadă, nu doar administrației instalate în noiembrie 2024.

„Cine avea obligația să solicite fondurile. Domnul Roșca afirmă că o problemă de finanțare a muzeului trebuie rezolvată la masa unde se hotărăște bugetul județului. Pentru a ajunge pe acea masă, necesitatea trebuie însă solicitată și fundamentată de instituția care gestionează patrimoniul. Muzeul este instituție publică cu personalitate juridică și răspunde de administrarea, inventarierea și evidența bunurilor sale. De la preluarea mandatului de către președintele Virgil Nanu până la sesizarea Curții de Conturi din 19 iunie 2026, muzeul nu a solicitat fonduri pentru evaluarea patrimoniului și nu a inclus în documentațiile bugetare o poziție „evaluarea operelor de artă”. Conducerea Consiliului Județean nu a primit nicio informare privind valorile neactualizate, termenele depășite sau necesarul de fonduri. De când există situația. Valoarea de 3,50 lei era aceeași și în perioada în care domnul Mircea Roșca a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, precum și în mandatele ulterioare, inclusiv ale administrațiilor liberale. Muzeul este condus cel puțin din 2006 de domnul Florin Sicoie, membru PNL din 1992 și fost consilier local PNL. Domnul Roșca afirmă că explicația contabilă nu șterge responsabilitatea administrativă. Suntem de acord, iar principiul se aplică tuturor celor care au avut atribuții în ultimele două decenii, inclusiv conducerii muzeului. O deficiență acumulată în acest interval nu poate fi pusă pe seama unui mandat început în noiembrie 2024”, arată Consiliul Județean Prahova.

Ce urmează?

Consiliul Județean Prahova va analiza operele de artă din muzeele subordonate care necesită reevaluare. De altfel, va stabili bugetul și calendarul după centralizarea solicitărilor. Totodată, instituția va evalua managementul Muzeului Județean de Artă, inclusiv modul în care a fost administrat patrimoniul.

„Răspuns la întrebările privind suma, calendarul și termenele. Situația se află în analiza administrației județene din 19 iunie 2026 și vizează toate lucrările din muzeele subordonate care necesită reevaluare, nu doar tabloul „Peisaj”. Etapele sunt: centralizarea lucrărilor cu valori neactualizate, verificarea termenelor legale, solicitarea către muzee a situației patrimoniului și a necesarului financiar, stabilirea calendarului de evaluare și contractarea serviciilor de specialitate, în condițiile legii. Suma alocată și calendarul vor fi stabilite pe baza necesarului fundamentat de muzee și vor fi comunicate public. Directorul muzeului estimează că zeci de lucrări, posibil peste o sută, necesită evaluare, cu costuri semnificative. Evaluarea managementului. Responsabilitatea instituțională presupune și asumare. Consiliul Județean Prahova va analiza și va evalua, în condițiile legii, activitatea de management a conducerii Muzeului Județean de Artă Prahova, inclusiv modul în care au fost gestionate evidența și reevaluarea patrimoniului. Demersul nu ține de apartenența politică, ci de respectul față de instituție și față de bunurile pe care aceasta le are în administrare”, transmite Consiliul Județean Prahova.

Instituția precizează că legea prevede reevaluarea bunurilor culturale mobile la fiecare 10 ani, însă procesul necesită experți și fonduri. Instituția susține că protejarea patrimoniului trebuie să se bazeze pe evaluări corecte și finanțare planificată și anunță că va comunica public stadiul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi.

„Contextul național. Ministrul Culturii, doamna Ioana Ciocan, a precizat că înregistrarea la 3,50 lei trebuie corectată și că actualizarea evidențelor presupune expertiză și resurse, în condițiile unui număr mare de bunuri, al fondurilor limitate și al puținilor experți acreditați. Legea prevede reevaluarea bunurilor culturale mobile la fiecare zece ani.

Despre priorități. Investițiile în infrastructură și sprijinul social nu exclud cultura, iar Consiliul Județean Prahova nu le tratează ca alternative. Protejarea patrimoniului se face prin evidențe corecte, solicitări fundamentate și finanțare planificată. Transformarea unei deficiențe moștenite într-o temă de confruntare politică nu aduce resurse suplimentare pentru evaluarea patrimoniului.

Consiliul Județean Prahova tratează constatările Curții de Conturi ca parte a îmbunătățirii administrării patrimoniului public. Stadiul implementării măsurilor va fi comunicat public”, mai transmite CJ Prahova.

Sursă foto: capturi video