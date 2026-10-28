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Argentina se îndreaptă spre un record al exporturilor de porumb. Problemele Ucrainei și scăderea livrărilor din Brazilia îi oferă un avantaj

Argentina se îndreaptă spre un record al exporturilor de porumb. Problemele Ucrainei și scăderea livrărilor din Brazilia îi oferă un avantaj
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Argentina ar putea înregistra un record al exporturilor de porumb în sezonul comercial 2025/2026, pe fondul dificultăților logistice din Ucraina și al reducerii livrărilor din Brazilia. În același timp, cererea internă din Statele Unite limitează disponibilitatea cerealelor pentru export și creează noi oportunități pentru producătorii argentinieni, potrivit unei analize a Bursei de Cereale Rosario, citată de presa de specialitate, informează Agrointeligența.

Exporturile Argentinei ar putea ajunge la 34,2 milioane de tone în perioada martie-octombrie 2026. Dacă estimările se confirmă, volumul va depăși recordul anterior de 32,5 milioane de tone, stabilit în aceeași perioadă a sezonului comercial 2020/2021.

Exporturile din octombrie ar putea depăși media istorică cu 67%

Ritmul livrărilor s-a accelerat în ultimele luni. În octombrie, exporturile argentiniene de porumb ar putea însuma 3,9 milioane de tone, luând în calcul atât transporturile deja efectuate, cât și pe cele programate. Volumul ar fi cu 67% peste media istorică pentru această lună.

În perioada iulie-octombrie, Argentina a livrat 17,1 milioane de tone de porumb, al doilea cel mai mare volum înregistrat vreodată pentru acest interval. Cantitatea depășește cu peste 7 milioane de tone nivelul din aceeași perioadă a sezonului precedent.

Vânzările externe înregistrate până acum au ajuns la 39 de milioane de tone, iar exporturile totale ale sezonului ar putea atinge 45 de milioane de tone.

Problemele logistice din Ucraina reduc oferta de porumb

Dificultățile Ucrainei de a transporta cerealele către piețele internaționale reprezintă unul dintre factorii care favorizează Argentina. Atacurile rusești asupra infrastructurii portuare de la Marea Neagră și problemele transportului maritim au afectat fluxurile de export ale Ucrainei, unul dintre principalii furnizori de porumb de pe piața mondială.

Potrivit datelor citate de Bursa de Cereale Rosario, Ucraina a exportat de la începutul lunii octombrie doar 138.000 de tone de porumb. În mod obișnuit, livrările din această lună depășesc 1,5 milioane de tone.

Reducerea volumelor disponibile pe piața internațională le oferă exportatorilor argentinieni posibilitatea de a câștiga noi clienți și de a-și consolida poziția în comerțul mondial cu cereale.

Brazilia exportă mai puțin porumb, pe fondul cererii interne

Un alt factor favorabil Argentinei este diminuarea exporturilor Braziliei. În perioada martie-septembrie, țara sud-americană a livrat puțin peste 13,9 milioane de tone de porumb, cu 32% sub media ultimilor ani.

O parte tot mai mare din producția braziliană este destinată pieței interne, în special industriei biocombustibililor. În septembrie, consumul de porumb pentru acest sector a ajuns la 2,23 milioane de tone, cu 24% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut.

În primele nouă luni ale anului, consumul de porumb pentru biocombustibili a depășit 18,9 milioane de tone, în creștere cu 22% față de perioada similară din 2025. Această evoluție reduce cantitățile disponibile pentru export și diminuează presiunea concurențială asupra Argentinei.

Cererea din SUA influențează comerțul mondial cu cereale

Și în Statele Unite, cererea internă, în special din partea producătorilor de etanol, influențează disponibilitatea porumbului pentru export. Livrările americane din septembrie au fost de aproximativ 7,02 milioane de tone, însă ritmul exporturilor a început să încetinească în ultimele săptămâni.

În acest context, dificultățile logistice din Ucraina și reducerea exporturilor Braziliei contribuie la îmbunătățirea poziției comerciale a Argentinei.

Dacă tendințele actuale se mențin, țara sud-americană ar putea încheia sezonul 2025/2026 cu un nou record al exporturilor de porumb, pe fondul unei cereri internaționale care se reorientează către furnizorii capabili să asigure volume mari și livrări competitive.

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