Prima pagină » Actualitate » România va avea un centru pentru MARI ARȘI. Rogobete: Astăzi pacienții sunt transferați în străinătate/ Când va fi gata noul Spital

România va avea un centru pentru MARI ARȘI. Rogobete: Astăzi pacienții sunt transferați în străinătate/ Când va fi gata noul Spital

22 aug. 2025, 17:04, Știri politice
România va avea un centru pentru MARI ARȘI. Rogobete: Astăzi pacienții sunt transferați în străinătate/ Când va fi gata noul Spital
Galerie Foto 4

România nu are în prezent niciun pat acreditat pentru tratarea marilor arși, iar pacienții care suferă arsuri grave continuă să fie transferați în spitale din Europa. Declarația a fost făcută vineri, la Timișoara, de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a anunțat că în decembrie 2025 va fi finalizat primul Centru pentru Mari Arși din țară, la Timișoara.

Ministrul a inspectat vineri șantierul viitoarei unități medicale, construită în cadrul Spitalului Clinic Județean din Timișoara, și a precizat că lucrările sunt avansate. Potrivit acestuia, licitațiile pentru echipamente au fost deja lansate.

„La sfârșitul acestui an va fi gata primul Centru de Mari Arși din România, iar la începutul anului viitor urmează cel de la Târgu Mureș. La finalul lui 2026 vom avea și primul centru dedicat copiilor cu arsuri grave, la București. Noul spital din Timișoara va însemna nu doar tratament pentru mari arși, ci și 27 de paturi ATI, 25 de săli de operație și 58 de posturi pentru UPU. Cred că va deveni cel mai important pol medical din regiune”, a declarat Rogobete.

Cum vor fi tratați marii arși la Timișoara

Centrul va dispune de șase paturi pentru mari arși, alte șase pentru pacienți intermediari și post-critici, precum și cinci paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă. Construcția include și un bloc operator cu 25 de săli, o secție ATI modernă și un heliport.

Investiția se ridică la 66 de milioane de euro, bani asigurați printr-un proiect finanțat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale.

„Nu am orgoliul să țin pacienții în România cu orice preț”

Alexandru Rogobete a admis că, deși în țară există 34 de paturi unde se pot trata pacienți cu arsuri, acestea nu îndeplinesc standardele pentru cazurile foarte grave.

„În România sunt 34 de paturi unde putem trata pacienții cu arsuri, dar până la un anumit nivel. În ultimele patru săptămâni, inclusiv după accidentul de la Bacău, care a venit exact în momentul în care am retras titulatura de centru de arși spitalului Floreasca, pacienții au fost transferați în Europa. Avem acest protocol de colaborare internațională pentru pacienții cu arsuri grave. Dacă o să avem situații de acest gen, pacienții care nu pot fi tratați în România vor fi transferați imediat în spitalele din Europa. Eu nu am această ambiție și nici acest orgoliu să țin un pacient cu arsuri grave într-un spital doar pentru că vreau eu să rămână în România. Pacientul trebuie să fie transferat acolo unde beneficiază de cele mai bune condiții, de care România, astăzi, nu beneficiază. Dar va beneficia din decembrie (…). Cele 34 de paturi există în realitate, dar nu discutăm despre mari arși, adică pacienți cu suprafață corporală foarte mare afectată. Discutăm despre pacienți cu arsuri grave. Sigur că complexitatea unui pacient ars este dată nu doar de suprafață, ci și de alte complicații secundare, cum ar fi arsurile de căi aeriene sau alte comorbidități. Conform normativului care există în momentul de față, pacienții cu arsuri peste 90 la sută sunt transferați toți în Europa”, a explicat Alexandru Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat în repetate rânduri că România dispune de aproximativ 30 de paturi pentru mari arși. Singurul centru acreditat oficial, cel de la Spitalul Floreasca din București, și-a pierdut recent această titulatură, a precizat actualul ministru al Sănătății. (detalii AICI)

„Centrul de Arşi de la Floreasca şi-a pierdut calitatea de centru şi devine unitate funcţională de arşi, adică va trata pacienţi cu arsuri într-o anumită limită de arsură şi de complexitatea cazului”.

Cele trei proiecte majore pentru marii arși

În România se află în construcție trei centre dedicate tratării marilor arși:

  • Timișoara: lucrările au început în iulie 2023 și sunt realizate în proporție de 75-80%. Finalizarea este estimată pentru finalul lui 2025 – începutul lui 2026.
  • Târgu Mureș: lucrările au pornit în martie 2024 și sunt realizate în proporție de 30%. Termenul de finalizare este începutul anului 2026.
  • București, Spitalul „Grigore Alexandrescu”: construcția destinată copiilor cu arsuri grave este programată să fie gata la începutul lui 2027. În prezent au fost executate lucrări de demolare și structură în proporție de 15%.

Toate cele trei investiții prevăd clădiri moderne, heliporturi, secții ATI și blocuri operatorii de ultimă generație, care vor integra servicii acum dispersate în mai multe clădiri.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică
17:47
Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică
POLITICĂ La o lună după inundațiile devastatoare de la Broșteni, premierul Ilie Bolojan și-a făcut timp să treacă prin zona calamitată
17:21
La o lună după inundațiile devastatoare de la Broșteni, premierul Ilie Bolojan și-a făcut timp să treacă prin zona calamitată
ECONOMIE Guvernul și MINCIUNA prin omisiune. A majorat TVA-ul la utilități încă din luna iulie. Ministrul de Finanțe, explicații halucinante
16:47
Guvernul și MINCIUNA prin omisiune. A majorat TVA-ul la utilități încă din luna iulie. Ministrul de Finanțe, explicații halucinante
ACTUALITATE CSM, avertisment privind riscul destabilizării sistemului judiciar: Măsurile propuse de GUVERN încălca principiul predictibilității legislative
16:21
CSM, avertisment privind riscul destabilizării sistemului judiciar: Măsurile propuse de GUVERN încălca principiul predictibilității legislative
POLITICĂ Premierul Bolojan dă asigurări că Autostrada Moldovei (A7) nu va pierde FINANȚAREA
15:56
Premierul Bolojan dă asigurări că Autostrada Moldovei (A7) nu va pierde FINANȚAREA
EXTERNE CNN: Marco Rubio a vorbit cu consilierii europeni pentru securitate națională despre garanțiile pentru UCRAINA
15:25
CNN: Marco Rubio a vorbit cu consilierii europeni pentru securitate națională despre garanțiile pentru UCRAINA
Mediafax
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Click
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în stare de șoc: ,,Suntem distruși”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Test în RO cu MG ZS Hybrid+. Dacia Duster KILLER?
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Dragoș Sprânceană și-a mutat cartierul general din America la Mamaia. Unde a fost surprins milionarul
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Lovitură pentru știință: NASA renunță la unul dintre cele mai importante domenii de cercetare
ACTUALITATE Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”
17:43
Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”
JUSTIȚIE Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”
17:40
Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”
ACTUALITATE Individul care i-a hărțuit pe Andra și Cătălin Măruță, INTERNAT la psihiatrie. Acesta va purta brățară de monitorizare
17:20
Individul care i-a hărțuit pe Andra și Cătălin Măruță, INTERNAT la psihiatrie. Acesta va purta brățară de monitorizare
EXTERNE Kaja Kallas: Un acord de PACE între Rusia și Ucraina nu se poate baza pe revendicările teritoriale dorite de Moscova
17:09
Kaja Kallas: Un acord de PACE între Rusia și Ucraina nu se poate baza pe revendicările teritoriale dorite de Moscova