România va avea un centru pentru MARI ARȘI. Rogobete: Astăzi pacienții sunt transferați în străinătate/ Când va fi gata noul Spital

România nu are în prezent niciun pat acreditat pentru tratarea marilor arși, iar pacienții care suferă arsuri grave continuă să fie transferați în spitale din Europa. Declarația a fost făcută vineri, la Timișoara, de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a anunțat că în decembrie 2025 va fi finalizat primul Centru pentru Mari Arși din țară, la Timișoara.

Ministrul a inspectat vineri șantierul viitoarei unități medicale, construită în cadrul Spitalului Clinic Județean din Timișoara, și a precizat că lucrările sunt avansate. Potrivit acestuia, licitațiile pentru echipamente au fost deja lansate.

„La sfârșitul acestui an va fi gata primul Centru de Mari Arși din România, iar la începutul anului viitor urmează cel de la Târgu Mureș. La finalul lui 2026 vom avea și primul centru dedicat copiilor cu arsuri grave, la București. Noul spital din Timișoara va însemna nu doar tratament pentru mari arși, ci și 27 de paturi ATI, 25 de săli de operație și 58 de posturi pentru UPU. Cred că va deveni cel mai important pol medical din regiune”, a declarat Rogobete.

Cum vor fi tratați marii arși la Timișoara

Centrul va dispune de șase paturi pentru mari arși, alte șase pentru pacienți intermediari și post-critici, precum și cinci paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă. Construcția include și un bloc operator cu 25 de săli, o secție ATI modernă și un heliport.

Investiția se ridică la 66 de milioane de euro, bani asigurați printr-un proiect finanțat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale.

„Nu am orgoliul să țin pacienții în România cu orice preț”

Alexandru Rogobete a admis că, deși în țară există 34 de paturi unde se pot trata pacienți cu arsuri, acestea nu îndeplinesc standardele pentru cazurile foarte grave.

„În România sunt 34 de paturi unde putem trata pacienții cu arsuri, dar până la un anumit nivel. În ultimele patru săptămâni, inclusiv după accidentul de la Bacău, care a venit exact în momentul în care am retras titulatura de centru de arși spitalului Floreasca, pacienții au fost transferați în Europa. Avem acest protocol de colaborare internațională pentru pacienții cu arsuri grave. Dacă o să avem situații de acest gen, pacienții care nu pot fi tratați în România vor fi transferați imediat în spitalele din Europa. Eu nu am această ambiție și nici acest orgoliu să țin un pacient cu arsuri grave într-un spital doar pentru că vreau eu să rămână în România. Pacientul trebuie să fie transferat acolo unde beneficiază de cele mai bune condiții, de care România, astăzi, nu beneficiază. Dar va beneficia din decembrie (…). Cele 34 de paturi există în realitate, dar nu discutăm despre mari arși, adică pacienți cu suprafață corporală foarte mare afectată. Discutăm despre pacienți cu arsuri grave. Sigur că complexitatea unui pacient ars este dată nu doar de suprafață, ci și de alte complicații secundare, cum ar fi arsurile de căi aeriene sau alte comorbidități. Conform normativului care există în momentul de față, pacienții cu arsuri peste 90 la sută sunt transferați toți în Europa”, a explicat Alexandru Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat în repetate rânduri că România dispune de aproximativ 30 de paturi pentru mari arși. Singurul centru acreditat oficial, cel de la Spitalul Floreasca din București, și-a pierdut recent această titulatură, a precizat actualul ministru al Sănătății. (detalii AICI)

„Centrul de Arşi de la Floreasca şi-a pierdut calitatea de centru şi devine unitate funcţională de arşi, adică va trata pacienţi cu arsuri într-o anumită limită de arsură şi de complexitatea cazului”.

Cele trei proiecte majore pentru marii arși

În România se află în construcție trei centre dedicate tratării marilor arși:

Timișoara: lucrările au început în iulie 2023 și sunt realizate în proporție de 75-80%. Finalizarea este estimată pentru finalul lui 2025 – începutul lui 2026.

Târgu Mureș: lucrările au pornit în martie 2024 și sunt realizate în proporție de 30%. Termenul de finalizare este începutul anului 2026.

București, Spitalul „Grigore Alexandrescu”: construcția destinată copiilor cu arsuri grave este programată să fie gata la începutul lui 2027. În prezent au fost executate lucrări de demolare și structură în proporție de 15%.

Toate cele trei investiții prevăd clădiri moderne, heliporturi, secții ATI și blocuri operatorii de ultimă generație, care vor integra servicii acum dispersate în mai multe clădiri.

