Definitiv. Înalta Curte a exclus probele „pe ASCULTARE” ale SRI în dosarul Liviu Dragnea-Teldrum

02 oct. 2025, 15:16, Actualitate
Înalta Curte a exclus mai multe probe obţinute de DNA cu SRI pe mandat de siguranţă naţională în dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea, potrivit portalului ÎCCJ. Completul de apel a respins contestaţia DNA şi a confirmat decizia judecătoarei de cameră preliminară Lucia Rog din 20 mai care a exclus probele. Prin urmare, decizia a rămas definitivă.

Pe 20 mai 2025, judecătoarea Rog a decis: „Constată nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor comunicaţiilor electronice autorizate prin încheierile judecătorului din cadrul Înaltei Curţi de Casație și Justiție şi care au stat la baza emiterii mandatelor de siguranță națională nr. (…) din 29.08.2007, nr. (…) din 26.02.2008, nr. (…) din 25.11.2008, nr. (…) din 19.08.2009, nr. (…) din 19.11.2009, nr. (…) din 08.11.2012, nr. (….) din 18.02.2009 (Băţăuş Mugur), nr. (….) din 18.02.2009 (Dumitrescu Mircea), nr. (….) din 14.05.2009 (Băţăuş Mugur), nr. (…) din 14.05.2009 (Dumitrescu Mircea), nr. (….) din 17.08.2010, nr. (…) din 16.11.2010, nr. (…) din 11.08.2011 (Neda Florea), nr. (….) din 11.08.2011 (Pop Ana), nr. (….) din 10.05.2012 (Neda Florea), nr. (…) din 10.05.2012 (Pop Ana), nr. (…) din 10.05.2012 (Boboc Valentin Gabriel), nr. (….) din 21.06.2012, nr. (…) din 01.08.2012 (Neda Florea), nr. (….) din 01.08.2012 (Băţăuş Mugur), nr. (…) din 07.02.2013 (Chivu Floricica), nr. (…) din 07.02.2013 (Băţăuş Mugur), nr. (….) din 26.04.2013, nr. (…) din 05.11.2013, nr. (….) din 18.02.2010, nr. (…) din 10.11.2011, nr. (…) din 10.02.2012, nr. (….) din 02.08.2016, nr. (…) din 31.01.2017, nr. (…) din 29.08.2007 şi nr. (….) din 17.08.2009, precum și a notelor de redare a convorbirilor telefonice şi comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate”, este decizia judecătoarei Rog. Ea este soţia generalului SRI Anton Rog, şeful CyberInt.

Pe 17 octombrie 2022, fostul lider PSD Liviu Dragnea, compania Tel Drum și mai multe persoane, au fost deferiți justiției. Dragnea este acuzat de grup infracțional organizat, abuz în serviciu și instigare la fraudă cu fonduri europene.

”Grupul ar fi acționat în perioada 2001-2017 în scopul de a obține, în mod fraudulos, sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității”, se arată într-un comunicat al DNA.

Prejudiciul se ridică la aproape 6,4 milioane de euro în dauna bugetului de stat și la aproape 13 milioane de euro în dauna bugetului UE, în total aproape 20 de milioane de euro.

De atunci, dosarul este în cameră preliminară la Înalta Curte, deşi potrivit articolului 343 din Codul de procedură penală, ”durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă”. Camera preliminară este etapa procesului penal în care instanţa analizează chestiunile de procedură, înainte să intre pe fond.

Liviu Dragnea a fost condamnat la un doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul Referendumul și la 3 ani și jumătate cu executare în dosarul angajărilor fictive. El mai avea un dosar în judecată de trafic de influență legat de finanțarea presupus ilegală a vizitei în SUA la Trump, dar între timp a fost restituit  la DNA.

Recomandarea autorului: Numele lui Liviu Dragnea, vehiculat în interceptările DNA din dosarul „Trafic de influență la CAB”: „El e pe toată zona… cu Dragnea, cu toţi”

Directorii Tel Drum ai lui Liviu Dragnea au fost CONDAMNAȚI DEFINITIV cu SUSPENDARE

