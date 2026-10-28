Elon Musk, lăudat de Putin și contestat de Zelenski. Președintele rus îl consideră pe miliardarul american un „adevărat geniu”. Cum a devenit rețeaua lui Elon Musk cel mai disputat activ militar din lume

Sistemul Starlink, operat de compania SpaceX a lui Elon Musk, a devenit un activ geopolitic și militar extrem de disputat în contextul războiului din Ucraina. Deși a fost conceput inițial ca o infrastructură civilă, sistemul de internet prin satelit a redefinit modul în care se poartă războiul modern.

Elon Musk a devenit subiect de discuții atât în cadrul Ucrainei și țărilor europene, cât și în Rusia, acolo unde Vladimir Putin a spus miercuri despre miliardarul american că este un geniu. În timpul unei vizite la o expoziție în marja summitului Rusia – Africa, președintele rus a precizat că Moscova este în contact cu Elon Musk.

„Elon Musk este un geniu, un adevărat geniu”, a declarat liderul rus, vorbind despre lansarea proiectului intern de comunicații prin satelit Rassvet. „Câți dintre acești [sateliți] are pe orbită? Peste 5.000, iar noi facem abia primii pași”.

Rusia este în contact cu Statele Unite pe teme spațiale, în special cu șeful Starlink, deoarece lansarea sateliților pe orbită necesită „ordine și disciplină”, a spus Putin.

„Suntem în strânsă legătură cu partenerii noștri americani, inclusiv cu domnul Musk”, a spus președintele rus, vorbind despre sistemul Rassvet al Rusiei. „Pentru că este important să nu ne amestecăm unii pe alții pe orbită, să menținem o anumită disciplină și ordine”. „Noi și partenerii noștri americani prețuim acest lucru și, în ciuda tuturor problemelor politice, colaborăm îndeaproape cu ei. Compania noastră Roscosmos și alte companii lucrează împreună”, a adăugat Putin

Zelenski spune că Elon Musk a sabotat sistemul de apărare al Ucrainei prin oprirea sistemului Starlink

Președintele ucrainean are altă părere despre Elon Musk, cu care a intrat în ultima perioadă în conflict din cauza funcționalității sistemului Starlink din Ucraina. Pentru ucraineni, Starlink este esențial pentru comunicațiile de pe front, coordonarea trupelor și operarea sistemelor de artilerie deoarece este singurul sistem de comunicații care rezistă bruiajelor rusești.

Kievul a acuzat limitări tehnice impuse recent de Elon Musk, inclusiv restricții asupra vitezei de conectare a terminalelor și limitarea rețelei militare Starshield. În replică, Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina s-a folosit de sateliții Starshield pentru a se apăra împotriva forțelor rusești de pe propriul teritoriu, nu pentru atacuri pe teritoriul rusesc.

Aceste comentarii ale lui Zelenski vin după ce duminică, Elon Musk a susținut că „armata ucraineană a încălcat termenii de utilizare a Starlink” prin utilizarea sistemelor pentru atacuri ofensive cu drone.

„Când Elon Musk a spus că folosim Starshield împotriva rușilor, da, împotriva rușilor, dar pe propriul nostru teritoriu.„Nu este ofensiv, este defensiv”, a declarat Zelenski jurnaliștilor la o conferință de presă. „Dar ideea este că o folosim împotriva trupelor rusești de pe teritoriul nostru, nu de pe teritoriul rusesc. Au venit aici să ucidă”, a continuat președintele ucrainean.

Zelenski a confirmat pe 24 octombrie că atât Starlink, cât și Starshield funcționează din nou la viteză maximă. Nimeni nu a revendicat public responsabilitatea pentru limitarea serviciului Starshield, deși oficialii administrației Trump l-au acuzat pe Musk.

Wall Street Journal a relatat pe 23 octombrie că Trump i-a ordonat directorului general al SpaceX să ridice restricțiile, în timp ce președintele american a susținut public că nu a vorbit cu Musk despre această problemă, dar că ar putea face acest lucru dacă problemele vor persista.

„Desigur, au murit civili în timp ce Starlink/Starshield erau dezactivate”, a spus Zelenski. „Acum doborâm aproximativ 90% din dronele de tip Shahed. Când au început atacurile, doboram între 50% și 75-78%. Apoi, această rată a scăzut din nou”.

Europa caută alternative la serviciile lui Elon Musk

Europa a ajuns la concluzia că astfel de dependențe pot fi o armă la capriciile unei singure companii sau ale unui dominator de piață cum este Elon Musk. SpaceX, compania-mamă a Starlink, a lui Musk, este de departe liderul mondial în conectivitatea spațială, cu peste 11.000 de sateliți, conform datelor American Enterprise Institute. În această vară, Starlink a anunțat că a ajuns la 12 milioane de clienți în peste 160 de țări și teritorii.

Pentru a evita astfel de cazuri, Europa caută alternative pentru sistemul de sateliți al lui Elon Musk. Prin urmare, compania care vine din spate este Eutelsat, o firmă franceză de comunicații prin satelit, care operează peste 600 de sateliți în rețeaua sa OneWeb.

Săptămâna trecută, firmele finlandeze ICEYE și Nokia au anunțat un acord cu Ministerul Apărării din Ucraina pentru a explora „comunicațiile suverane prin satelit”, însă primii sateliți ar putea fi lansați abia în anul 2028.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută la televiziunea franceză, directorul general al Eutelsat, Jean-François Fallacher, a declarat că serviciul companiei sale de internet prin satelit este deja disponibil în Ucraina și că acesta poate fi utilizat pentru drone.