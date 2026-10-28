Cristina Trăilă, fosta secretară a lui Bolojan, a ajuns în fața instanței de la Curtea de Apel București, în dosarul de corupție în care a fost trimisă în judecată alături de Fănel Bogos

Cristina Trăilă, fostul secretar general în guvernul Bolojan, omul de afaceri Fănel Bogos și fostul trezorier al PNL-ului, Mihai Barbu, s-au prezentat miercuri la Curtea de Apel București , unde au fost chemați de judecătorul de cameră preliminară pentru verificarea măsurilor asiguratorii în cazul celor doi și a măsurii preventive în cazul lui Barbu. Amintim că Trăilă a fost trimisă în judecată de DNA în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, acuzat că a fost în audiență la premierul demis, pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui. Bolojan figurează în dosar în calitate de martor.

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Ședința de judecată a fost una secretă. După finalizarea dezbaterilor Cristina Trăilă a declarat în fața jurnaliștilor, de pe holurile Curții de Apel, că nu se aștepta la o trimitere în judecată că respinge acuzațiile din dosar.

„Instanța este singura care trebuie să soluționeze o cauză. Avem Articolul 24 din Constituție. Justiția în România nu se face de procurori, ci de instanțele de judecată și Înalta Curte”, a transmis Cristina Trăilă.

Bolojan figurează în calitate de martor în dosarul de corupție

Totodată aceasta a negat că ar fi avut o întâlnire cu Ilie Bolojan, după ce a fost audiată prima dată la Direcția Națională Anticorupție.

Cristina Trăilă, Secretarul General adjunct al Guvernului Bolojan, a fost trimisă în judecată de DNA, sub acuzația de complicitate la folosirea influenței, în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Fostul premier Ilie Bolojan figurează în dosar în calitate de martor, după ce omul de afaceri a ajuns la Palatul Victoria pentru o întrevedere cu acesta.

Judecătorii verifică legalitatea probelor

Primul termen nu vizează judecarea pe fond a acuzațiilor, ci verificarea legalității probelor administrate în cursul anchetei. Instanța urmează să analizeze dacă dosarul poate trece la etapa judecății propriu-zise.

Ancheta vizează demersurile făcute de Fănel Bogos, administratorul companiei Vanbet, după ce autoritățile sanitar-veterinare au dispus, în 2024, neutralizarea a aproximativ 230.000 de păsări, în contextul unui focar de salmoneloză la fermele sale din județul Vaslui.

Potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi apelat la intermediari pentru a influența conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea schimbării directorului DSVSA Vaslui și a obținerii unor despăgubiri. Ancheta vizează și presupuse demersuri pentru reducerea controalelor sanitar-veterinare la fermele companiei.