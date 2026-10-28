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Construcția Autostrăzii Sibiu-Pitești, sub lupa ministerelor. Șeful CNAIR s-a întâlnit cu miniștrii Ovidiu Popa și Natalia Intotero pentru deblocarea acordului de mediu aferent secțiunilor 2 și 3

Construcția Autostrăzii Sibiu-Pitești, sub lupa ministerelor. Șeful CNAIR s-a întâlnit cu miniștrii Ovidiu Popa și Natalia Intotero pentru deblocarea acordului de mediu aferent secțiunilor 2 și 3
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Miercuri, 28 octombrie, Cristian Pistol, șeful CNAIR, s-a întâlnit cu miniștrii Ovidiu Popa și Natalia Intotero pentru acordului de mediu aferent secțiunilor 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Acordul de mediu revizuit pentru loturile montane ale Autostrăzii Sibiu–Pitești ar putea fi emis în decembrie 2026, dacă nu apar probleme în procedură, potrivit șefului CNAIR, Cristian Pistol. În prezent, constructorii lucrează pe aproximativ 45% din Secțiunea 2 și 30% din Secțiunea 3, în lipsa autorizațiilor necesare pentru întregul șantier.

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Mesajul lui Cristian Pistol. Sursă foto: Facebook.

„Întâlnire importantă pentru construcția Autostrăzii Sibiu – Pitești (#A1)!

Astăzi, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, am participat la întâlnirea dintre ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, doamna Natalia Intotero, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ștefan Ovidiu Popa, și președinta Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, doamna Raluca Dumitrescu.

Principalul punct pe agendă: urgentarea procedurilor pentru revizuirea acordului de mediu necesar construcției loturilor montane ale autostrăzii.

Am prezentat toți pașii parcurși de CNAIR în acest proces — inclusiv depunerea documentației complete la ANMAP, pe 12 august 2026 — și am subliniat că, în lipsa acordului de mediu revizuit și, implicit, a autorizațiilor de construire pe întreg șantierul, asocierea de constructori turci Mapa – Cengiz lucrează pe Secțiunea 2 pe circa 45% din lucrările prevăzute în contract, iar antreprenorii italieni și români (Webuild – Tancrad) lucrează pe Secțiunea 3 pe circa 30%.

În urma analizei situației și a pașilor rămași, calendarul agreat astăzi, cu sprijinul deplin al celor doi miniștri, vizează emiterea acordului de mediu revizuit în luna decembrie 2026, dacă nu apar elemente neprevăzute în procedură. Din acel moment, antreprenorii vor putea lucra pe întreaga suprafață prevăzută în contracte.

Mulțumesc pentru deschidere și pentru abordarea pragmatică”, scrie Cristian Pistol pe Facebook.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii acuză întârzieri nejustificate în ultimele luni

De altfel, Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că acordul de mediu revizuit pentru secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi emis în decembrie. El a acuzat întârzieri nejustificate în ultimele 6 luni, care au împiedicat constructorii să lucreze la capacitate maximă. După emiterea documentului, va lua măsuri pentru eliberarea autorizației de construire.

„Am discutat astăzi cu noul ministrul al Mediului, Natalia Intotero, despre urgentarea procedurilor necesare eliberării Acordului revizuit de Mediu pentru construcția Secțiunilor 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Am stabilit împreună un calendar fezabil, astfel încât documentul să poată fi emis de Ministerul Mediului în cursul lunii decembrie.

Din păcate, în ultimele 6 luni, procedurile au fost trenate – nejustificat de mult – iar constructorii nu au putut lucra la capacitate maximă pe aceste șantiere.

Imediat după emiterea Acordului revizuit de Mediu voi lua măsuri pentru eliberarea Autorizației de Construire atât de necesară acestei autostrăzi strategice pentru România și Uniunea Europeană”, scrie Ovidiu Popa pe Facebook.

Mesajul lui Ovidiu Popa. Sursă foto: Facebook.

Secțiunea Cornetu-Tigveni, de 37,4 km, este construită de asocierea Webuild-Tancrad. Proiectul include un tunel, 55 de poduri și viaducte și două noduri rutiere. Contractul valorează 5,323 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport.

Secțiunea Boița-Cornetu, de 31,33 km, este construită de asocierea turcă Mapa-Cengiz, printr-un contract de 4,25 miliarde de lei, fără TVA. Traseul include șapte tuneluri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Împreună, secțiunile 2 și 3 vor asigura traversarea Carpaților pe Autostrada Sibiu-Pitești.

Sursă foto: Facebook Cristian Pistol, Facebook Ovidiu Popa

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