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Dumitru Dragomir prevede vremuri grele pentru Nicușor Dan: Și-a făcut atâția dușmani din ai lui/L-ar mânca acum foștii susținători

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Președintele țării a jucat riscant și asta îl va costa în cariera sa politică viitoare, a afirmat Dumitru Dragomir în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Fostul politician și patron de club de fotbal apreciază că, în momentul de față, Nicușor Dan și-a ostilizat foarte mulți dintre foștii săi aliați, odată cu colaborarea sa cu PSD și cu numirile discutabile în funcția de premier. 

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Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) consideră că Nicușor Dan a mers pe o carte riscantă odată cu susținerea PSD.

„Nicușor a simțit”

Dumitru Dragomir: Trup și suflet cu Nicuşor. Nicuşor a simțit. A simțit și puterea din parlament a PSD-ului.

Ionuț Cristache: Deci asta i-a apropiat până la urmă, supraviețuirea reciprocă.

Dumitru Dragomir: Supraviețuire, așa e în politică. Dar și-a făcut atâția dușmani din ai lui… L-ar mânca acum.

Ionuț Cristache: Da, ăștia toți care s-au mutat la Bolojan…

Dumitru Dragomir: L-ar mânca, ce Dumnezeu. Mai ales că totul a fost calculat cu numirea la funcția de prim-ministru. Pe toți i-a luat carne de tun. 

Ionuț Cristache: Pe toți i-a aruncat ca să-i frăgezească, să-i deschidă calea lui Luca Niculescu.

„Este la înțelegere cu Grindeanu”

În opinia invitatului, președintele a avut o anumită înțelegere cu liderul PSD.

Dumitru Dragomir: Da, părerea mea e că la înțelegere cu Grindeanu. N-a făcut nimic fără Grindeanu și nici Grindeanu fără el. Ei au conlucrat bine, dar în dauna tuturor. El a fost forțat să-l pună pe Bolojan. Opinia publică a venit cu un procent de peste 50-55% pentru Bolojan și el era obligat să-l pună pe Bolojan.

Ionuț Cristache: Bun, au și avut un parteneriat în campania aia pentru prezidențiale. 

Dumitru Dragomir: Nu, nu, nu. Dacă nu avea presiunea încrederii, nu-l punea pe Bolojan categoric. Pentru că știa că Bolojan îi vrea funcția lui de președinte.

„Bolojan este zero politician”

În altă ordine de idei, a mai observat fostul patron de club, premierul demis, pe care Nicușor Dan nu a putut să nu-l numească în funcție, nu are abilitățile necesare unei cariere de politician.

Ionuț Cristache: Dar a avut ezitările alea, vă aduceți aminte, la început de mandat. 

Dumitru Dragomir: A avut, dar nu putea să facă nimic. Dacă greșea atunci, era capital pentru el. Avea 56-57% cotă de încredere. Când dai cota asta de încredere, trebuie să fii nebun să-i tai capul, ți-l tai pe al tău. Și atunci el l-a pus pe Bolojan. Iar Bolojan este un om onest, să știți, dar nepriceput în politică. Este zero politician. De ce este zero? În momentul când s-a dus în PNL, el trebuia să-și apropie toți membrii. Nu rupi partidul în două. 

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