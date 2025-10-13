Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu, mare microbistă, dar nu știe nici ce e ofsaidul. Cum s-a fâstâcit la întrebarea GÂNDUL. Salvarea a venit de la omoloaga austriacă

13 oct. 2025, 14:32, Știri politice
Oana Țoiu afișează o imagine de mare microbistă. Merge pe stadion, bea bere și face poze. Dar, întrebată despre un lucru elementar în ale fotbalului, Oana Țoiu se fâstâcește, râde și nu oferă niciun răspuns.

La conferința de presă cu omoloaga sa austriacă, Beate Meinl-Reisinger, jurnalistul Gândul a întrebat-o pe Țoiu ce înseamnă ofsaidul. N-a știut să răspundă.

Jurnalistul Gândul a insistat și a transferat ofsaidul în terenul profesional al doamnei Țoiu.

„România se află în afara careului de joc, în ceea ce privește politica externă?”

Șefa diplomației române nu a putut produce decât un răspuns monosilabic: Nu!.

Țoiu aleargă în Central Park, la New York

I-a sărit în ajutor ministrul Afacerilor Europene, care, în mod diplomatic, descrie rolul României în contextul politicii internaționale.

„România are un rol absolut esențial și pot să spun asta atât la nivel european, cât și la nivel NATO, pentru siguranța și stabilitatea Europei, pentru securitatea zonei Mării Negre, pentru sprijinirea Moldovei și a Ucrainei. Deci, din punctul nostru de vedere, România are o poziție clară, foarte activă și suntem foarte recunoscători doamnei ministru pentru faptul că își asumă acest rol atât de activ”, a răspuns Beate Meinl-Reisinger, în locul Oanei Țoiu.

Mai mult decât atât, ministrul austriac a dezvăluit că Oana Țoiu este foarte activă, chiar a alergat în Central Park dimineață, în vizita sa din Statele Unite.

„Pot să vă asigur că doamna Oana Țoiu este foarte sportivă, la New York am văzut acest lucru. Aleargă dimineața, a alergat dimineața prin Central Park”, a mai spus ea.

Oana Țoiu și Beate Meinl-Reisinger au fost pe Arena Națională, la partida România-Austria, câștigată de tricolori.

Drulă și Piedone, umăr la umăr în tribună, la meciul România – Austria. Ce au discutat cei doi despre Primăria Capitalei

