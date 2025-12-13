Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA

Donald Trump a autorizat vânzarea de tehnologii avansate Pakistanului pentru a-și îmbunătăți aeronavele supersonice F-16. Liderul de la Casa Albă speră că prin această manevră, Trump vrea să-l preseze pe premierul indian Narendra Modi să cumpere mai mult armament de la americani decât de la ruși.

Săptămâna trecută, liderul rus Vladimir Putin a venit într-o vizită de stat în India, fiind întâmpinat de premierul indian cu o ceremonie organizată cu fast. Cele două țări au încheiat înțelegeri comerciale, energetice, economice și militare.

Rusia s-a angajat să-i vândă Indiei aeronavele Suhoi de fabricație rusească și să ajute la modernizarea armatei indiene, fapt care l-ar fi deranjat pe Trump.

Trump îl presează pe Modi să cumpere armament SUA

Statele Unit au aprobat vânzarea unor tehnologii și echipamente de ultimă generație în valoare de 686 milioane de dolari. Pakistanul ar urma să-și îmbunătățească semnificativ cele 70-80 de aeronave F-16, potrivit Al-Jazeera. Înțelegerea dintre Washington DC și Islamabad a fost încheiată pe fondul tensiunilor latente dintre Pakistan și India.

Majoritatea aeronavelor de luptă ale Indiei sunt de fabricație franceză (Dassault Rafale, Dassault Mirage 2000 – 64 la număr) și rusească (MiG-29, Suhoi Su-30MKI – 311 la număr). India mai dispune și de 86 de aeronave SEPECAT Jaguar de fabricație britanică.

„Războiul de patru zile dintre India și Pakistan”

Între 7 și 10 mai 2025, cele două țări învecinate au purtat un război deschis la cea mai mare scară de la războiul Kargil din 1999. Pe 7 mai, India a lansat lovituri cu rachete asupra bazelor Lashkar-e-Taiba, o organizație jihadistă pakistaneză răspunzătoare pentru atacul terorist din regiunea indiană Pahalgam (26 de morți, 20 de răniți).

India a acuzat Pakistan pentru că sprijină terorismul. Pakistan a negat implicarea și a ripostat cu focuri de artilerie în regiunea Jammu și Kașmir, omorând civili și distrugând locuințe și lăcașe de cult. A urmat prima confruntare cu drone dintre cele două țări înarmate nuclear.

India a doborât dronele cu sistemele de apărare anti-aeriană S-400 de fabricație rusească. Pakistan a interceptat 77 de drone indiene. Pe 10 mai, India a acuzat Pakistanul pentru că a lansat atacuri cu rachete asupra bazelor aeriene indiene. Pakistan a lansat acuzații că India a atacat baze aeriene pakistaneze și a lansat o operațiune de amploare prin care a bombardat mai multe baze aeriene indiene.

Trump s-a temut că războiul ar putea degenera în atacuri nucleare

SUA au devenit rapid îngrijorate de riscul escaladării conflictului. Donald Trump se temea că situația ar putea degenera într-un conflict nuclear. La ora 4 dimineața (ora Pakistanului), șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, consilierul pe securitate națională Asim Malik și premierul pakistanez Shehbaz Sharif au fost contactați telefonic de secretarul de Stat american Marco Rubio.

Pentru a aplana conflictul, vicepreședintele american JD Vance (însurat cu Usha, o femeie californiancă de origine indiană), l-a contactat pe premierul indian Narendra Modi. Au intervenit pe fir și reprezentanți ai Arabiei Saudite, Iranului, Emiratelor Arabe Unite și Regatului Unit.

Pakistan l-a nominalizat pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace

Șefii operațiunilor militare din Pakistan și India și-au vorbit la telefon pentru a încheia un armistițiu după patru zile de conflict. India a raportat uciderea a 21 de civili și 8 militari. Pakistan a estimat 40 de civili și 13 militari omorâți în urma bombardamentelor aeriene lansate de India.

Pentru contribuția sa la încetarea conflictului, Pakistanul l-a nominalizat pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace.

Sursa Foto: Profimedia/Kremlin.ru/Site-ul președinției pakistaneze/ Casa Albă

Autorul recomandă: