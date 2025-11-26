Prima pagină » Actualitate » Un fiu și-a ucis mama, i-a dat foc pe un maidan, i-a tăiat un deget și i-a golit conturile

Rene Pârșan
26 nov. 2025, 10:18, Actualitate
Maurício Gonçalves Garcia, un student la Drept în vârstă de 28 de ani, a fost arestat în São Paulo, suspectat de uciderea mamei sale, Eliana Roschel, o profesoară pensionară de 61 de ani. Mai mult, fiul i-ar fi tăiat degetul mamei sale pentru a-i accesa conturile bancare prin telefonul mobil, transmite publicația braziliană Metrópoles.

Maurício Gonçalves Garcia a fost arestat de Poliția Civilă din São Paulo, fiind suspectat de uciderea propriei mame, Eliana Roschel, o profesoară pensionară de 61 de ani.

Potrivit anchetei, Maurício ar fi tăiat degetul mamei sale pentru a-i accesa conturile bancare prin telefonul mobil. Mama și fiul locuiau împreună în Parelheiros, district al metropolei braziliene São Paulo.

Crima a avut loc după o ceartă, pe 10 noiembrie: Maurício și-a împins mama, care s-a lovit cu capul de scară și și-a pierdut conștiența. El a pus-o pe canapea și a fugit, fără a-i acorda ajutor.

După două zile, Maurício s-a întors și a găsit-o pe Eliana decedată. A înfășurat cadavrul într-un cearșaf, l-a pus în portbagaj și l-a abandonat într-un teren viran, unde i-a dat foc după ce i-a tăiat degetul. Ulterior, timp de 10 zece zile, tânărul a folosit telefonul mamei sale pentru a nu ridica suspiciuni și a răspuns chiar la câteva mesaje în numele ei.

Potrivit rudelor defunctei, Mauricio o mai agresase anterior. Acum 2 ani, și-a legat mama cu bandă adezivă și i-a furat banii. Eliana nu a raportat acest lucru la poliție, sperând că fiul ei „se va schimba”.

Pe 22 noiembrie, suspectul a fost descoperit după ce a jefuit o benzinărie. A fost trimis la Centrul de Detenție Provizorie (CDP) din Cambuci. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

