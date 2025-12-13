Românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință. Fenomenul observat după alegeri: „Imobiliarele au fost dintotdeauna aurul”

Tot mai mulți cetățeni români se reorientează către instituțiile bancare, cu scopul de a face un împrumut pentru a-și cumpăra o locuință. De altfel, a putut fi observat un fenomen după alegerile din România. Deși inflația se menține ridicată, urmează să fie introduse noi taxe pentru cetățeni, iar impozitul la casă va crește, unii dintre cumpărători nu se lasă descurajați.

Tot mai multe persoane aleg să apeleze la serviciile instituțiilor bancare, cu scopul de a împrumuta bani pentru a-și achiziționa o locuință. Deși inflația se menține ridicată (a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025 – vezi AICI informațiile emise de INS), a putut fi constatat un fenomen după alegerile din România. Și anume, dorința încă ridicată a cetățenilor de a investi în domeniul imobiliar.

Românii se arată interesați de investițiile imobiliare

Ultimele date arată că, la momentul actual, 58% dintre achiziții se realizează prin credite cu garanție imobiliară. Prognoza arată că până la finalul lui 2025, procentajul va atinge 60%. Chiar dacă numărul total de tranzacții a scăzut cu 3%, valoarea creditelor ipotecare a crescut.

Pe de altă parte, piața dezvoltatorilor imobiliari traversează un proces de „profesionalizare” forțată, iar micii investitori, care construiau fără finanțare solidă și expertiză, vor fi „scoși din joc”. De altfel, există și o diferență clară între piața imobiliară generală și cea a proprietăților de lux. Despre acest aspect a vorbit Eduard Uzunov, fondatorul Regatta Real Estate.

„Indică faptul că inflația generează investiție. Totuși, băncile care au mai multă sau mai puțină încredere în piața imobiliară acordă credite cu garanții serioase. Nu prea mă ocup de această piață. Mă ocup de piețe cu locații extraordinare și imobile speciale, fie că e vorba de comercial, rezidențial, industrial sau investiții.

Piața imobiliară la începutul anului a avut foarte rău de suferit, datorită unor zvonuri politice și unor declarații politice de prost augur. După alegeri a început să-și revină, iar acum oamenii se gândesc serios să investească, dar în locații speciale și în produse absolut superbe”, a explicat Eduard Uzunov pentru publicația Adevărul.

Atrage atenția și asupra inflației mari și a instabilității piețelor financiare internaționale.

„Dintotdeauna astea au fost aurul care vedeți că a crescut foarte tare. Imobiliarele au crescut foarte tare și atunci este evident, pentru că, cum să spun, valoarea în modul a unei proprietăți rămâne evidentă, chiar dacă valorile care sunt date de sume, sume… (…) Inflația este prea mare, instabilitatea continuă din punct de vedere al piețelor financiare internaționale, iar investiția imobiliară în produse de locație, locație, locație este solid gold investment”, a mai precizat Eduard Uzunov.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock