Prima pagină » Actualitate » Românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință. Fenomenul observat după alegeri: „Imobiliarele au fost dintotdeauna aurul”

Românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință. Fenomenul observat după alegeri: „Imobiliarele au fost dintotdeauna aurul”

13 dec. 2025, 18:44, Actualitate
Românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință. Fenomenul observat după alegeri: „Imobiliarele au fost dintotdeauna aurul”
Românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință

Tot mai mulți cetățeni români se reorientează către instituțiile bancare, cu scopul de a face un împrumut pentru a-și cumpăra o locuință. De altfel, a putut fi observat un fenomen după alegerile din România. Deși inflația se menține ridicată, urmează să fie introduse noi taxe pentru cetățeni, iar impozitul la casă va crește, unii dintre cumpărători nu se lasă descurajați.

Tot mai multe persoane aleg să apeleze la serviciile instituțiilor bancare, cu scopul de a împrumuta bani pentru a-și achiziționa o locuință. Deși inflația se menține ridicată (a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025 – vezi AICI informațiile emise de INS), a putut fi constatat un fenomen după alegerile din România. Și anume, dorința încă ridicată a cetățenilor de a investi în domeniul imobiliar.

Românii se arată interesați de investițiile imobiliare

Ultimele date arată că, la momentul actual, 58% dintre achiziții se realizează prin credite cu garanție imobiliară. Prognoza arată că până la finalul lui 2025, procentajul va atinge 60%. Chiar dacă numărul total de tranzacții a scăzut cu 3%, valoarea creditelor ipotecare a crescut.

Românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință. Fenomenul observat după alegeri: „Imobiliarele au fost dintotdeauna aurul”

Tot mai mulți cetățeni se îndreaptă către bănci, cu scopul de a împrumuta bani pentru achiziționarea de locuințe / foto: Shutterstock

Pe de altă parte, piața dezvoltatorilor imobiliari traversează un proces de „profesionalizare” forțată, iar micii investitori, care construiau fără finanțare solidă și expertiză, vor fi „scoși din joc”. De altfel, există și o diferență clară între piața imobiliară generală și cea a proprietăților de lux. Despre acest aspect a vorbit Eduard Uzunov, fondatorul Regatta Real Estate.

„Indică faptul că inflația generează investiție. Totuși, băncile care au mai multă sau mai puțină încredere în piața imobiliară acordă credite cu garanții serioase. Nu prea mă ocup de această piață. Mă ocup de piețe cu locații extraordinare și imobile speciale, fie că e vorba de comercial, rezidențial, industrial sau investiții.

Piața imobiliară la începutul anului a avut foarte rău de suferit, datorită unor zvonuri politice și unor declarații politice de prost augur. După alegeri a început să-și revină, iar acum oamenii se gândesc serios să investească, dar în locații speciale și în produse absolut superbe”, a explicat Eduard Uzunov pentru publicația Adevărul.

Atrage atenția și asupra inflației mari și a instabilității piețelor financiare internaționale.

„Dintotdeauna astea au fost aurul care vedeți că a crescut foarte tare. Imobiliarele au crescut foarte tare și atunci este evident, pentru că, cum să spun, valoarea în modul a unei proprietăți rămâne evidentă, chiar dacă valorile care sunt date de sume, sume… (…) Inflația este prea mare, instabilitatea continuă din punct de vedere al piețelor financiare internaționale, iar investiția imobiliară în produse de locație, locație, locație este solid gold investment”, a mai precizat Eduard Uzunov.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

AUTO Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2
20:28
Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2
VIDEO Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?”
20:12
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?”
LIVE “Protestele spontane” organizate de #rezist continuă și azi
20:10
“Protestele spontane” organizate de #rezist continuă și azi
AUTO Cum arată noua Dacia, care va fi lansată în 2026. Au apărut imagini-spion cu mașina care ar putea concura cu Octavia sau Passat
19:38
Cum arată noua Dacia, care va fi lansată în 2026. Au apărut imagini-spion cu mașina care ar putea concura cu Octavia sau Passat
EXCLUSIV După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
18:15
După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Procurorii deschid oficial dosar de MOARTE SUSPECTĂ în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ar putea fi „Steaua din Betleem” o planetă? Un vizitator strălucitor ne oferă un indiciu
SPORT FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă peste gard brichete”
20:21
FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă peste gard brichete”
EXTERNE Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”
20:18
Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”
ULTIMA ORĂ Belarus: Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel. Ce a oferit SUA la schimb
19:32
Belarus: Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel. Ce a oferit SUA la schimb
AUTO Comisia Europeană se răzgândește cu privire la interzicerea mașinilor pe diesel sau benzină. Care sunt discuțiile de la conducerea UE
18:56
Comisia Europeană se răzgândește cu privire la interzicerea mașinilor pe diesel sau benzină. Care sunt discuțiile de la conducerea UE
UPDATE 🚨 „Pacea în Ucraina nu este departe”, a spus Erdogan, după întâlnirea cu Putin
18:27
🚨 „Pacea în Ucraina nu este departe”, a spus Erdogan, după întâlnirea cu Putin
MILITAR Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA
18:24
Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA

Cele mai noi