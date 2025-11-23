Ion Țiriac a primit o ofertă de milioane de euro zilele acestea. Ce a răspuns fostul tenismen: „Uită”

Ion Țiriac a dezvăluit că a primit, recent, o ofertă uriașă pentru colecția sa de mașini. Suma ofertă a fost de ordinul sutelor de milioane de euro, suficientă încât oricine să se gândească la o decizie.

În urmă cu câteva zile, omul de afaceri și-a chemat apropiații la un eveniment special organizat la galeria auto pe care o deține. Fostul tenismen a inaugurat extinderea colecții sale de automobile, dar a și marcat faptul că în galeria sa și-a făcut apariția o Dacia, model 1300.

Miliardarul a spus în cadrul evenimentului că a fost ofertat în legătură cu vânzarea mașinilor, însă susține că a spus pas.

„(n.r. ați primit o ofertă pentru întreaga colecție săptămâna trecută, însă ați declinat-o. La cât s-a ridicat oferta?) La suficient de mult încât să te gândești două-trei minute, dar mai mult nu m-am gândit, pentru că, pentru mine, nu a fost de vânzare. Am transmis-o șefului meu, feciorul meu, care a spus «Țiriac, uită! Să nu mai dea telefon, deoarece această colecție nu e de vânzare». E foarte dificil să socotești cât valorează. Sunt mașini pe care s-au plătit două, trei, patru milioane de euro. Colecția nu e de vânzare. Au fost bani mulți. Însă eu, la vârsta mea, nu mai am nevoie de bani”, a spus Ion Țiriac.

Ion Țiriac a primit o ofertă de milioane

Deși a primit o ofertă „ieșită din comun”, Ion Țiriac admite că nu a dorit să își vândă colecția de peste 300 de mașini. Înainte de extinderea galeriei, miliardarul avea 4.300 de metri pătrați și 180 de mașini. Acum, suprafața are 7.000 de metri pătrați și 300 de bolizi.

„De la 180 de mașini pe care le aveam înăuntru, sunt acum circa 300 de exponate. Le mulțumesc celor care au muncit să ajungem aici. E o treabă care nu ne mai aparține nouă, familiei.

Familia a decis în unanimitate să o doneze fundației, în felul acesta să țină fundația și colecția, cu toate că am primit o ofertă ieșită din comun săptămâna trecută, nu este de vânzare și rămâne aici”, a spus Ion Țiriac, pe scena de la marele eveniment.

Marea deschidere pentru public a avut loc joi, 20 noiembrie. Cei care doresc să vadă pe viu incredibila colecție a miliardarului o pot face zilnic, de luni până duminică, până la ora 19:00, în contul unui bilet.

Recomandările autorului: