Prima pagină » Evenimente » Matei Lucescu, CEO Fabrica Grivița, la conferința „Made in Romania”: „Am reușit să reînviem acest brand cu foarte multă istorie, pe care mulți dintre părinții și bunicii noștri îl cunosc”

Matei Lucescu, CEO Fabrica Grivița, la conferința „Made in Romania”: „Am reușit să reînviem acest brand cu foarte multă istorie, pe care mulți dintre părinții și bunicii noștri îl cunosc”

Gilda Popa
Matei Lucescu – Fondator și CEO Fabrica Grivița
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Matei Lucescu, fondator și CEO al Fabricii Grivița a vorbit, la conferința „Made in Romania”, organizată de Gândul, despre efortul de a readuce la viață un brand cu o istorie de peste 100 de ani, cu toate provocările pe care le presupune această reconstrucție într-o afacere pentru prezent. Antreprenorul a adus în prim plan dificultățile accesului la finanțare, la retail și despre ce înseamnă să transformi o idee bună într-un business de succes.

Și nu este o afacere oarecare. Povestea Fabricii Grivița începe într-o Românie aflată la începutul industrializării. În 1869, industriașul german Erhard Luther deschidea la București fabrica de bere care avea să-i poarte numele, într-o zonă aflată atunci la marginea orașului, în apropierea actualei Gări de Nord. Fabrica a devenit rapid una dintre cele mai importante berării ale Capitalei, iar berea produsă aici a ajuns inclusiv pe mesele Casei Regale: Luther a primit titlul de furnizor al Curții Regale a României.

Naționalizată în anii 40, fabrica a devenit „Grivița”, iar în perioada comunismului a primit numele Gambrinus. A continuat să funcționeze până în anii 2000, iar astăzi numele Grivița este readus în atenție de o nouă generație de antreprenori.

„A fost naționalizată în anii 40 și transformată în Fabrica Grivița. De aici am preluat și am păstrat această denumire”, spune Lucescu.

Fabrica Grivița, povestea unui brand istoric readus la viață

Un brand românesc nu supraviețuiește doar prin istorie. Are nevoie de investiții, oameni, eficiență, capacitatea de a inova și, mai ales, de antreprenori dispuși să treacă prin anii dificili ai construcției unui business.

„Am reușit să reînviem acest brand. De ce am ales Grivița? Fiindcă este un brand cu foarte multă tradiție, cu foarte multă istorie, pe care mulți dintre părinții noștri, bunicii noștri îl cunosc. Am fost cumva uimiți când am descoperit că un astfel de brand nu mai exista, deși făcea parte din cultura noastră și era atât de cunoscut. Și atunci am vrut să îl readucem la viață.”, a explicat antreprenorul în cadrul conferinței Made in Romania.

Însă recuperarea unui brand nu înseamnă conservarea lui în forma în care a existat cândva. Înseamnă să îl transformi într-un business care poate funcționa în economia actuală.

„Un antreprenor este lovit din toate direcțiile de toate problemele posibile”

„A reînvia” un brand presupune, în viziunea lui Lucescu, mult mai mult decât marketing. Înseamnă curaj, muncă, perseverență, dar și capacitatea de a trece prin probleme, de a crea și de a inova. Patina istorică a brandului nu este o garanție a succesului: produsul trebuie să fie eficient din punct de vedere al costurilor, iar antreprenorul trebuie să poată rezista unei presiuni care vine din mai multe direcții.

„Un antreprenor este lovit din toate direcțiile de toate problemele posibile”, spune Lucescu. Una dintre cele mai mari dificultăți este chiar trecerea de la ideea de business la compania care poate rezista în timp. Antreprenorul a vorbit la conferința „Made in Romania” despre finanțare, despre accesul la retail și despre dificultatea de a convinge instituțiile și partenerii că un business la început de drum merită susținut.

Băncile, spune el, sunt mai reticente în a finanța antreprenorii aflați la început, în timp ce retailerii cer deja un brand consacrat înainte de a-i oferi acces la raft. Apare astfel un cerc dificil pentru o companie nouă: pentru a deveni cunoscută are nevoie să ajungă în piață, dar pentru a ajunge în piață i se cere deja să fie cunoscută.

De la brand la business

În discuția mai largă despre antreprenoriat, una dintre ideile centrale ale conferinței a fost tocmai diferența dintre o idee bună și un business care poate fi scalat.

„La fel, ne-am lovit și de retaileri, care ne spuneau: „Noi nu vă luăm. Dacă nu sunteți în top 10 branduri din România, nu aveți cum să intrați”. Dar când ești antreprenor și ești la început de drum, trebuie să pleci de undeva. Sunt niște pași pe care trebuie să îi urmăm și avem nevoie de o șansă ca să ajungem să fim cunoscuți, pentru ca oamenii să poată vedea produsele noastre și să le descopere”, povestește Lucescu.

Istoria, povestea brandului, oferă un punct de pornire. Nu înlocuiește însă investiția, producția, eficiența și capacitatea de a construi o companie.

Cât de important e brandul de țară pentru afacerile românești

Unul dintre subiectele abordate în cadrul conferinței este importanța brandului de țară: cum s-ar putea dezvolta și cum ar putea arăta dacă ar fi aplicat uniform în toate industriile și domeniile din România. Pentru Lucescu, alegerea Grivița a avut și o componentă culturală strâns legată de identitatea locului. Brandul era cunoscut de generațiile anterioare, iar dispariția lui a creat senzația că o parte din patrimoniul industrial și comercial al orașului fusese pierdută.

„Am vrut cumva să reînviem și să-l readucem la viață. De aici cumva a plecat și această idee să păstrăm, să respectăm și să păstrăm aceste tradiții și aceste brand-uri românești”, spune antreprenorul.

Este una dintre temele care au traversat conferința Made in Romania: România nu pornește întotdeauna de la zero. Uneori, o parte din valoare există deja, în branduri, produse, infrastructură industrială sau know-how care trebuie recuperate, modernizate și puse din nou în circulație. În cazul Grivița, miza este tocmai această combinație între istorie și reconstrucție.

„Toți ne lovim de probleme similare”

La finalul conferinței, Matei Lucescu a dus discuția dincolo de povestea propriei companii. Întrebat ce idei ia cu el după eveniment, antreprenorul a remarcat faptul că la aceeași masă au fost aduse perspective din industrie, producție, mediul universitar, zona de stat și companii deținute de stat. Una dintre concluziile sale a fost că problemele antreprenorilor sunt, în multe cazuri, aceleași, chiar dacă apar în industrii diferite: angajații, implicarea statului, dezvoltarea afacerilor și construirea unui brand de țară.

„Dacă reușim să ne oprim și să ne ascultăm unii pe alții și vedem că toți ne dorim același lucru”, spune Lucescu, „ne dorim dezvoltarea României, ne dorim dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea exportului”.

Pentru Matei Lucescu, această deschidere a fost una dintre ideile importante cu care a plecat de la conferință: faptul că există oameni din domenii diferite dispuși să asculte problemele mediului de business și să caute, împreună, soluții. Iar dacă povestea Fabricii Grivița a început prin recuperarea unui brand din trecut, următoarea etapă ține de aceeași întrebare care a stat în centrul conferinței Made in Romania: cum transformăm ceea ce România are deja în valoare economică, culturală și comercială pentru următoarea generație.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AFACERI Marius Spiridon, Createrra, la conferința „Made in Romania”: „Un brand de țară ar trebui să ne aducă împreună”
17:47
Marius Spiridon, Createrra, la conferința „Made in Romania”: „Un brand de țară ar trebui să ne aducă împreună”
AFACERI Dumitru Alexandru Bodislav, ASE, la conferința „Made in Romania”: Mediul de afaceri are nevoie foarte mare de finanțare, dar și de un executiv super avansat
17:34
Dumitru Alexandru Bodislav, ASE, la conferința „Made in Romania”: Mediul de afaceri are nevoie foarte mare de finanțare, dar și de un executiv super avansat
AFACERI Bogdan Grama, Carmistin, la conferința „Made in Romania”: „În 20 de ani am reușit să ajungem lideri de piață”. Cum a construit un grup românesc integrat de la fermă la furculiță
17:02
Bogdan Grama, Carmistin, la conferința „Made in Romania”: „În 20 de ani am reușit să ajungem lideri de piață”. Cum a construit un grup românesc integrat de la fermă la furculiță
VIDEO EXCLUSIV Petronela Șfabu: „Ne dorim ca Centrul Cultural Buftea să fie un spațiu viu, al comunității”
11:50
Petronela Șfabu: „Ne dorim ca Centrul Cultural Buftea să fie un spațiu viu, al comunității”
VIDEO EXCLUSIV Vicențiu Voicu: „Cel mai important este educația. Prin colectarea selectivă putem reduce costurile pentru cetățeni”
11:46
Vicențiu Voicu: „Cel mai important este educația. Prin colectarea selectivă putem reduce costurile pentru cetățeni”
VIDEO EXCLUSIV Alexandru Bogdan Văsii: „Consiliul Județean Ilfov rămâne aproape de Buftea”
11:39
Alexandru Bogdan Văsii: „Consiliul Județean Ilfov rămâne aproape de Buftea”
Mediafax
Raport SUA, mesaj DUR despre România: „Corupția rămâne problema eternă”. Ce să facă investitorii
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Adevarul
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Mediafax
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Click
Neti Sandu, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Astrologul de la PRO TV avertizează: „Nu mai merge!”
Digi24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Cancan.ro
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Ce se întâmplă doctore
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
De la ipoteza civilizațiilor ascunse pe Pământ la căutarea unor artefacte pe Lună
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
FLASH NEWS Cum s-ar fi putut masca mita de 450.000 de euro din cazul Waldervar Energy: Martor: „Vom găsi o metodă de a transmite mai departe banii”
19:30
Cum s-ar fi putut masca mita de 450.000 de euro din cazul Waldervar Energy: Martor: „Vom găsi o metodă de a transmite mai departe banii”
REACȚIE Simion sare în apărarea lui Bolojan, după informațiile că premierul demis ar fi fost chemat la DNA Iași: „Este trecut prin malaxorul Justiției, care nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice”
19:19
Simion sare în apărarea lui Bolojan, după informațiile că premierul demis ar fi fost chemat la DNA Iași: „Este trecut prin malaxorul Justiției, care nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice”
ECONOMIE Agenția Internațională pentru Energie și SUA reclamă că o parte din guvernele UE nu și-au eliberat stocurile de motorină din rezervele strategice
19:13
Agenția Internațională pentru Energie și SUA reclamă că o parte din guvernele UE nu și-au eliberat stocurile de motorină din rezervele strategice
FLASH NEWS POLITICO: Franța majorează bugetul apărării, în ciuda dificultăților financiare
19:09
POLITICO: Franța majorează bugetul apărării, în ciuda dificultăților financiare
COMUNICAT Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
19:04
Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
CONTROVERSĂ Ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ataca o fabrică de armament din Europa. Avertismentul comisarului UE pentru Apărare
18:55
Ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ataca o fabrică de armament din Europa. Avertismentul comisarului UE pentru Apărare

Cele mai noi

Trimite acest link pe